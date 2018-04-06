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國民黨新北市長初選民調 侯友宜確定勝出

國民黨公布新北市長民調

2018-04-06 11:07聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨中央組發會主委李哲華上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結著想不公布民調數字。參選的前縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽都到黨中央觀看民調拆封， 周錫瑋步出黨中央承認敗選，強調「輸了就是輸了」，呼籲放下過去的「誤會」與「錯誤」。金介壽受訪批評民調外洩也質疑民調不公。

國民黨中央組發會主委李哲華上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝...
國民黨中央組發會主委李哲華上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結著想不公布民調數字。記者曾吉松／攝影
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國民黨中央上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結...
國民黨中央上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結著想不公布民調數字。參選的前縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽都到黨中央觀看民調拆封， 周錫瑋（圖）步出黨中央承認敗選，強調「輸了就是輸了」，呼籲放下過去的「誤會」與「錯誤」。記者曾吉松／攝影
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國民黨中央上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結...
國民黨中央上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結著想不公布民調數字。參選的前縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽都到黨中央觀看民調拆封， 金介壽（圖）受訪批評民調外洩也質疑民調不公。記者曾吉松／攝影
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國民黨中央上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結...
國民黨中央上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結著想不公布民調數字。參選的前縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽都到黨中央觀看民調拆封， 周錫瑋（圖）步出黨中央承認敗選，強調「輸了就是輸了」，呼籲放下過去的「誤會」與「錯誤」。記者曾吉松／攝影
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國民黨中央上午公布新北市長初選民調，確定由前新北市副市長侯友宜勝出，但為黨內團結著想不公布民調數字。參選的前縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽都到黨中央觀看民調拆封，金介壽（圖）受訪批評民調外洩也質疑民調不公。記者曾吉松／攝影
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