轉戰縣市議員 里長伯十年磨一劍

2018-04-06 10:57 中央社 台北6日電



縣市議員選舉，不少里長躍躍欲試，有里長資歷加持，有人以棄政黨提名，以無黨籍身分爭取認同；有人跨足他黨備戰開疆闢土；更有里長不畏「落選頭」的緊箍咒捲土重來。

談起投入台北市議員選舉緣起，目前已表態參選的台北市信義區中興里長李茂榮向中央社記者說，退伍後，里長父親就有意培養他選議員，但父親因病離世，計畫生變，他選擇先跟隨父親腳步，從里長開始學習；經6任里長經驗洗禮，他已準備好可投入議員選戰。

什麼原因讓泛藍陣營的李茂榮選擇以無黨籍身分參選？雖屬泛藍陣營，但已有這麼多年經驗，如果還要叫他參加中國國民黨初選，這是不尊重基層，他寧願以無黨籍身分參選，直接訴諸選民。

台中市西區吉龍里長李國禎出任里長至今擁有20年資歷、從擔任議員助理開始接觸公共事務，也從原本的民進黨籍，改披戰袍加入時代力量，準備角逐台中市議員。

李國禎說，因一些原因，讓他參加民進黨內初選機會生變，一度想放棄政治這條路、放棄議員選舉，但不少鄉親鼓勵，要他繼續努力，加上父親總是告訴他，「做人要磨、做牛要拖」，決定繼續走下去。

為何改披時力戰袍？李國禎說，今年初時力籍立法委員徐永明找他，兩人交換理念與意見，發現理念非常相近，希望成為時力在地方上為民服務的民意代表。

此外，雖不是新人，正為議員選舉積極衝刺的民進黨籍台北市北投區溫泉里長許智全說，上一屆已參加過黨內初選，最終結果是「落選頭」，輸在知名度不足；這讓他了解到，在沒派系幫助下只能靠自己，很多地方要多花心思，讓更多民眾認識自己。

已擔任3屆里長的許智全說，這兩年來他積極幫農民買價格崩盤的產品，如香蕉、紅蘿蔔，捐給貧困家庭，他後來拜票時，有更多的人認識、認出他，稱呼他是「紅蘿蔔哥哥」；為讓更多人認識，每天清晨5時起床開始跑行程，忙到深夜1時，有時一天只睡2小時。

面對年輕世代來勢洶洶，這些資歷超過10年的里長伯，相信10年磨一劍，在基層穩紮穩打，直接爭取選民認同比空降部隊參選更有勝算。