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側翼部隊VS.網路政策組 苗栗縣長選舉藍綠打網路戰

2018-04-06 08:57聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗縣長徐耀昌陣營正評估引用年輕人組成「側翼部隊」，專攻網路爭取民眾支持。圖／報...
苗栗縣長徐耀昌陣營正評估引用年輕人組成「側翼部隊」，專攻網路爭取民眾支持。圖／報系資料照
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選舉打網路戰已成趨勢，苗栗縣下屆縣長選舉，尋求連任的徐耀昌陣營正評估引用年輕人組成「側翼部隊」專攻網路，對手頭份市長徐定禎陣營則是籌組「網路政策組」，以網路為工具宣傳政見理念及蒐集選民看法與需求。

苗栗縣長徐耀昌擔任立委期間即成立個人臉書，宣傳問政成果及感性的家庭生活。本屆縣長選舉前一年又成立「徐耀昌加油讚」粉絲專頁，宣傳參選理念及政見，目前臉書及粉絲專頁都由同一名小編管理。

「徐耀昌加油讚」粉絲專頁粉絲數約2萬2000多人，小編每天至少PO文3則，內容包括縣政成果、活動推廣、新聞報導及影音等；個人臉書則每周約PO文兩則，以感性方式呈現施政及家庭生活。

徐耀昌核心幕僚說，目前臉書及粉絲專頁都僅是單純的宣傳管道，沒有像柯P等用來做大數據分析，但這是不可避免的趨勢，團隊正在評估下屆選舉是否引用一些年輕人成立「側翼部隊」，專門負責臉書、網路操作。

徐定禎籌備中的網路政策組，預計本月開始運作，由5名成員負責網路操作及政策行銷。小組成員將透過粉絲專頁打造市長形象，精準的傳達訴求，同時蒐集網路論壇的輿論，包括大家對苗栗發展的看法、對徐定禎的指教等分析回應。

小組成員說，網路只是應用工具，政策及願景比較重要，透過網路平台有效傳達出政見、理念，網路的操作會配合政見的主軸及規畫，包括青年返鄉、社區照護或城鄉差距等主題的政見，分階段透過網路傳達，同時接受檢驗，看各方的反應來調整及評估。

徐定禎也規畫粉絲專頁直播，那些地方要做什麼建設，就到現場直播說明要怎麼做，讓選民更有感。小組也將針對比較熱門或特定的議題製作懶人包，例如要如何解決財政問題，怎麼協助青年返鄉等比較複雜的議題，做成懶人包讓大家比較容易理解。

頭份市長徐定禎參選苗栗縣長，將籌組「網路政策組」宣傳政見理念，並蒐集選民看法與需...
頭份市長徐定禎參選苗栗縣長，將籌組「網路政策組」宣傳政見理念，並蒐集選民看法與需求。圖／報系資料照
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徐耀昌選舉徐定禎
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