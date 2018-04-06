直言集／民進黨最期待柯文哲慘勝

2018-04-06 00:01 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



台北市長柯文哲（前排右）昨天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

年底的縣市長選舉，民進黨最大的對手是誰？這是目前民進黨內爭論不休的話題。這既是面子與裡子之爭，也涉及民進黨內短期或中長期利益的盤算，無異是民進黨現階段棘手的難題。

就民進黨的利益而言，聚焦於對台北市長柯文哲的不滿與憤怒，情感上可以理解，但就整體選戰布局理性思考，此一戰略實屬不智。柯文哲固然沒有四年前大殺四方的威力，但仍保有一定程度的魅力，不容小覷，民進黨貿然與柯文哲交戰，負面效應很可能擴及其他縣市，吃力不討好。

不少民進黨支持者不諒解黨中央，質疑民進黨作為執政黨，毫無一戰的氣魄。然而，台北市格局傳統是藍大於綠，雖經柯文哲四年執政，但改變有限，藍綠板塊位移不多，一旦民進黨提名自己人參選，硬拚的下場連支持者也心知肚明，如果因此讓年底選戰全聚焦在台北市，對民進黨亦不划算。

民進黨的盤算很簡單，不同於四年前傾全力輔選柯文哲，這一次，民進黨即使不提名，也不代表會替柯文哲輔選。換言之，最好的戰略就是讓柯文哲自負輸贏，自行單挑國民黨。

講得更白一點，民進黨最期待的是柯文哲慘勝，一來澆熄柯文哲的傲氣，二來減少直攻二○二○總統的可能性，也就是忍下短期的一時，換取中長期更大的利益。再者，防止國民黨因民進黨、柯文哲相爭而漁翁得利，也是在防範國民黨藉贏回台北市長止敗、反攻二○二○。

尤其，民意如流水，民進黨贏得二○一六年總統，卻不代表多年來的對手國民黨，就此走入歷史。對民進黨而言，確保長期執政，年底選戰須在固守既有版圖的基礎上，拿下更多執政縣市，為了台北市提不提自己人而鬧內亂，只會得不償失。