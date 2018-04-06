搶青年票 民進黨選戰營招募青年軍

2018-04-06 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



行政院前院長蘇貞昌（前中）2013年出席青年幹部選戰營開幕式。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底選舉號召助選青年軍，民進黨今年「選戰營」將吸納可以立即投入助選工作的人才；此外，民進黨每年暑假推出的「國會實習計畫」，選舉年也不中斷，將持續招募實習助理投入國會實習，以此充實民進黨的青年人才庫。

青年部副主任何孟樺表示，今年選戰營將強調實戰性，盼藉此找出對選舉有興趣及實力的青年，立刻投入選舉工作。備戰年底選舉的過程中，民進黨將針對這兩年提出的青年政策，包括技職政策、所得稅法修正及新南向人才培育等，透過青年朋友熟悉的影片與直播形式宣傳，希望藉此讓更多青年朋友了解民進黨推出的候選人，也拉近與青年的距離。

每年暑假民進黨都會推出的「國會實習計畫」，今年也將繼續舉辦。根據統計，透過「國會實習計畫」招募的實習生，約有六成投入政治工作，包括轉任正職國會助理、中央黨部員工或地方議會助理。實習前，青年部將舉辦演練與經驗分享等培訓課程，充實實習生的政治知能與實務能力。

「國會實習計畫」招募方式將透過網路報名，並選出合適青年分配到各立委辦公室，實習期間為一整個會期。去年立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、吳思瑤、姚文智、高志鵬及蘇巧慧等都提供辦公室實習助理機會。

此外，民進黨也研發年輕化選戰周邊商品，包括捐款三百元以上就可得到「人生一瞬」政策性桌遊。