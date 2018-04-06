搶青年票 國民黨八天全台接力路跑

2018-04-06 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 、鄭媁／台北報導



國民黨新竹市黨部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

拚年底選戰青年票，國民黨青工總會結合黨內青年團體，將在二十八日發起「青年護台灣」路跑，預計八天之內完成全台接力路跑，並結合提名的所有縣市長及基層選舉參選人，全台接力舉辦造勢活動。其中在最艱困的花東縱谷路段，計畫邀請前總統馬英九，帶領年輕人在半夜凌晨路跑。

由於國民黨選戰重鎮台北市長初選民調，預計五月二日完成，全台接力五月五日路跑回到台北，將規畫與新出爐的台北市長準提名人選及新北市長提名參選人，舉行聯合造勢晚會，為國民黨年底選戰，正式揭開序幕。

這項「愛台不斷電、青年護台灣」全台接力路跑活動，原定在三月二十九日青年節誓師，但為配合各縣市長提名布局在五月初完成，延後到四月二十八日發動。

活動開始當天，上午將從國民黨中央黨部出發，以逆時鐘方向自台北市、新北市，經桃園市一路往南，經屏東縣由東台灣北上，最後經宜蘭、基隆、新北，回到終點台北市。根據青工總會規畫，路跑將以五千公尺為一棒進行接力，完成全台接力要有二百一十棒，至少動員一千人。

這項活動還將結合台灣全島十九縣市長提名參選人、擬參選人、縣市議員等九合一所有參選人，及各縣市黨籍立委，在十九縣市定點舉辦造勢。

據了解，花東縱谷段行程，青工總會將邀請馬英九加入路跑行列，希望馬英九以身帶領國民黨青年，將人潮帶到花蓮，人氣帶回國民黨。

對於青工總會計畫，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，目前尚未收到邀請。