九合一選舉 民進黨避免成柯綠對決

2018-04-06 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨內對於年底台北市長選戰是否仍將禮讓柯文哲爭論不休，黨內高層從選戰全盤分析，表示不應讓選戰主軸變成「民進黨戰柯文哲」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨在台北市長要不要提名自己人？黨內爭論不休。據了解，民進黨內研判，年底台北市長選戰，必須考量外溢效應，四年前柯文哲參選對民進黨是正面的，這次很可能轉為負面效應，但影響應不至於太大。且民進黨仍認定，年底選戰的對手是國民黨、不是台北市長柯文哲，一旦讓焦點成為「民進黨戰柯文哲」，整體選戰反將對國民黨有利。

一位民進黨高層也分析，若不提名，綠營內討厭柯文哲的人會不諒解，有可能影響支持者投票意願；但民進黨若提自己人，將形成與國民黨、柯文哲三方交戰，「柯粉」最有可能的假想敵將對準民進黨，國民黨將因此漁翁得利。

這位高層指出，北市選戰有個不能忘記的基本前提，即台北市仍是藍大於綠，以四年前國民黨在內、外在情勢都非常不好，連勝文還能拿到百分之四十三選票，年底選戰國民黨很難更差，就算國民黨得票率不變，民進黨若提名，等於在和柯文哲搶剩下的百分之五十七選票，但「柯文哲會拿不到百分之十五嗎？」

先前蔡英文總統與海外獨派團體會面，事後傳出曾討論到，如果民進黨推台北市長人選卻掉到第三名該怎麼辦？這位黨內高層強調，這種說法過於簡化，因為台北市選戰效應會擴及其他縣市，因此民進黨提不提台北市長，絕不是個容易的抉擇。

依民進黨內部分析，台北市長選戰外溢效應可能顯現在兩類投票者，一是討厭柯文哲的人，在綠營中，這些多半是民進黨的死忠支持者，如果民進黨不提名台北市長參選人，他們無法諒解，可能因此就不會去投票，這將不只影響民進黨支持者在台北市的投票率，也會影響到其他縣市。

另一類則是先前被柯文哲影響的年輕人。民進黨高層分析，四年前選戰柯文哲帶動許多年輕人，這些「柯粉」不只是台北市選民，而是遍布全國，若民進黨提名自己人，勢將形成民進黨、國民黨與柯文哲三國之戰，「柯粉」在移情作用下，必須尋找對手，在此情況下，誰才是柯粉心目中的最大敵人，是國民黨，還是民進黨？

高層直言，年底選戰不宜變成民進黨戰柯文哲，否則反對國民黨有利。