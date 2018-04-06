親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣高齡少子化
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
合陽天擎

新人新打法 跨區造勢掀議題

2018-04-06 00:13聯合報 記者王敏旭／新北報導

國民黨參選板橋區市議員新人葉元之（中），結合鶯歌選區同黨參選人江怡臻到鶯歌關心市...
國民黨參選板橋區市議員新人葉元之（中），結合鶯歌選區同黨參選人江怡臻到鶯歌關心市政議題。 圖／報系資料照片
分享

2018年各縣市首長與地方議員、里長選舉選情激烈，新人輩出下，如何在全民調中，加深選民們「印象」？選戰策略更是重要，像新北市國民黨市議員參選新人葉元之、時代力量黨團就全使出「越區」造勢，提高個人與團隊曝光率「全贏」策略。

新北板橋選區市議員參選人葉元之，原是新北市府副發言人，辭職投入選戰後，日前對捷運萬大線、三鶯線議題，他就結合土城區參選人江怡臻到鶯歌踢館直播，甚至砲火打向欲參選中和區市議員的對手，形成「參選板橋，前往鶯歌，批中和」戰略應用。

葉元之說，身為前市府團隊瞭解市政狀況，因此個人不會僅僅鎖定板橋選區的議題，任何政見與政策看的角度更宏觀，讓更多年輕民眾認識自己。

時代力量發言人李兆立（左）說，未來新北黨部候選人都會採取聯合作戰方式，一同出席關...
時代力量發言人李兆立（左）說，未來新北黨部候選人都會採取聯合作戰方式，一同出席關心相關市政議題。 記者王敏旭／攝影
分享

時代力量在各縣市提出市議員參選人，目前新北推出欲參選三重選區的陳志明、板橋選區的彭盛韶，就和「還我特色公園聯盟」到三峽區參與YouBike議題與網路直播。

時代力量發言人李兆立說，時力在地方上人脈與資源不像其它政黨充沛，透過廣泛市政議題，結合社團，除了爭取曝光，也讓大家多一種選擇。

李兆立說，未來都將採取聯合作戰方式，只要有相關市政議題，參選人都會共同出席。

陳志明說，其它選區的議題也有可能在自身選區發生，藉由為公民團體發聲，也讓不同選區的選民多一個申訴管道。

對此「聯合策略」，有選民認為，參選人應深耕在地選區議題與勤走基層，爭取在地選民認同，像新北民進黨板橋區新人戴瑋姍的出線，就是勤站路口、掃市場參與在地活動。

但部分選民則認為，投票不是只看參選人跑哪些場合，而是應該對整個市政的了解，才能為民喉舌與監督。

選舉
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

九合一選舉 民進黨避免成柯綠對決

2018-04-06 00:01

直言集／民進黨最期待柯文哲慘勝

2018-04-06 00:01

搶青年票 民進黨選戰營招募青年軍

2018-04-06 00:01

搶青年票 國民黨八天全台接力路跑

2018-04-06 00:01

藍新北市長初選民調最後一天 參選人拉票兩樣情

2018-04-05 23:55

慰問災民 嘉義市長、議長「王不見王」

2018-04-05 23:13

高市議員 政二代16人參選

2018-04-05 23:07

藍新北市長初選民調 黨中央6日公布

2018-04-05 14:50

傳綠介入初選民調 周錫瑋稱狡猾 侯友宜避談

2018-04-05 13:06

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

柯P曾說推倒高牆 北市藍綠參選人喊拆立法院拒馬

2018-04-05 12:31

外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾

2018-04-05 11:39

民進黨支持者不挺柯 參選人避與柯同框

2018-04-05 10:15

新北市長選舉／接連拜廟 藍綠選將王不見王

2018-04-05 00:48

台北市長選舉／真命天子？ 柯文哲：愚人節過了

2018-04-05 00:40

多位戰將初選失利 改披戰袍掀綠營風暴

2018-04-03 14:35

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00

蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「台獨更無力」

2018-04-05 17:13

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27

不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

2018-04-05 11:00

國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！

2018-04-05 20:08

公教離婚配偶依比率分退休金 不溯及既往

2018-04-05 13:06

清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施

2018-04-05 11:00

陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊

2018-04-05 18:42

16歲少年獨自赴美找媽媽 海關「不信會按時回台」遣返他

2018-04-05 15:01

蘇花改塞車建議改道看美景 網諷賀陳旦是晉惠帝

2018-04-05 11:13

爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同

2018-04-05 10:45

塞翻天！國道「紫爆」 交通部這兩項措施是禍首

2018-04-05 13:15

扁預告 5月4日和阿扁們穿「扁力」T恤出席感恩餐會

2018-04-05 19:56

談軍港西遷 葉匡時：收割稻尾的政治人物

2018-04-05 16:01

慈湖不對外開放 馬英九低調進入謁陵

2018-04-05 12:22

那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21

拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了

2018-04-05 12:27

台東愛心阿嬤陳樹菊傳退休不做了 姪兒接手延續傳愛

2018-04-05 16:51

解讀沱江艦精進規劃 專家說他以逆耳忠言愛海軍

2018-04-05 12:31

台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08

外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾

2018-04-05 11:39

台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51

軍情局供奉首位陸將台諜

2018-04-05 15:17

換北上塞了！下午北上車潮現 中部再度紅一片

2018-04-05 16:38

陸軍關渡指揮部總兵夫人墓 清明掃墓子孫眾多

2018-04-05 14:11

基隆遷軍港忘記馬英九功勞 葉匡時抱屈

2018-04-05 17:15

送給樹菊阿嬤最好的禮物 就是休息

2018-04-05 21:02

陽明山憲兵隊有營舍沒兵力 汙水系統損壞被環保局盯上

2018-04-05 14:01

說好農曆年後就退休 陳樹菊卻在春節前先病倒

2018-04-06 00:16

走替代路多看風景？ 國民黨轟賀陳旦講風涼話

2018-04-05 13:06

嘉義牛稠埔清明大塞車 掃墓駕駛人：跟祖先練耐心

2018-04-05 10:01

明北返車潮湧現！交通部宣布延長國五高乘載

2018-04-05 18:16

開放進口大蒜被批毫無警覺 農糧署：貿易是常態

2018-04-05 14:27

林右昌酸前朝 羅智強諷：和基隆人的厚道差太多了

2018-04-05 19:41

藍新北市長初選民調 黨中央6日公布

2018-04-05 14:50

學儀女王北一女降臨 闖國防部全國高中軍儀競賽

2018-04-05 10:32

國5南下車多到下午4時 北返車潮恐塞至深夜

2018-04-05 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top