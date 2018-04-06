新人新打法 跨區造勢掀議題

2018-04-06 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



國民黨參選板橋區市議員新人葉元之（中），結合鶯歌選區同黨參選人江怡臻到鶯歌關心市政議題。 圖／報系資料照片 分享 facebook

2018年各縣市首長與地方議員、里長選舉選情激烈，新人輩出下，如何在全民調中，加深選民們「印象」？選戰策略更是重要，像新北市國民黨市議員參選新人葉元之、時代力量黨團就全使出「越區」造勢，提高個人與團隊曝光率「全贏」策略。

新北板橋選區市議員參選人葉元之，原是新北市府副發言人，辭職投入選戰後，日前對捷運萬大線、三鶯線議題，他就結合土城區參選人江怡臻到鶯歌踢館直播，甚至砲火打向欲參選中和區市議員的對手，形成「參選板橋，前往鶯歌，批中和」戰略應用。

葉元之說，身為前市府團隊瞭解市政狀況，因此個人不會僅僅鎖定板橋選區的議題，任何政見與政策看的角度更宏觀，讓更多年輕民眾認識自己。

時代力量發言人李兆立（左）說，未來新北黨部候選人都會採取聯合作戰方式，一同出席關心相關市政議題。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

時代力量在各縣市提出市議員參選人，目前新北推出欲參選三重選區的陳志明、板橋選區的彭盛韶，就和「還我特色公園聯盟」到三峽區參與YouBike議題與網路直播。

時代力量發言人李兆立說，時力在地方上人脈與資源不像其它政黨充沛，透過廣泛市政議題，結合社團，除了爭取曝光，也讓大家多一種選擇。

李兆立說，未來都將採取聯合作戰方式，只要有相關市政議題，參選人都會共同出席。

陳志明說，其它選區的議題也有可能在自身選區發生，藉由為公民團體發聲，也讓不同選區的選民多一個申訴管道。

對此「聯合策略」，有選民認為，參選人應深耕在地選區議題與勤走基層，爭取在地選民認同，像新北民進黨板橋區新人戴瑋姍的出線，就是勤站路口、掃市場參與在地活動。

但部分選民則認為，投票不是只看參選人跑哪些場合，而是應該對整個市政的了解，才能為民喉舌與監督。