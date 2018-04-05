藍新北市長初選民調最後一天 參選人拉票兩樣情

侯友宜從7公尺高滑梯溜下來卻溜不到定位，自嘲「太胖該減肥了」。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

侯友宜溜滑梯玩自拍 金介壽土城、新店掃街

國民黨新北市長初選全民調今天出爐，昨天三位參選人「輕鬆、愜意、緊張」的拉票方式不一，侯友宜溜滑梯玩自拍，周錫瑋為市民拜廟求平安，金介壽到土城、新店一帶掃街拜票，支持者都給予熱情簇擁。

對於今天誰脫穎而出？周錫瑋認為，不管初選過程如何，國民黨要團結才能贏得新北市；侯友宜則說，上次玩滑梯至少距今30多年，自嘲「要減肥了，太胖滑不出來」。

周錫瑋為市民拜廟求平安

接連三天的國民黨新北市長初選民調，昨天結束。民調結果宣布前一天，周錫瑋先後到板橋慈惠宮、接雲寺參拜。他表示，祈求神明保佑新北市民身體健康，以及黨內初選順利圓滿。

前台北縣長周錫瑋(中)到廟參拜，為市民們祈求平安。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

前新北市議員金介壽馬不停蹄的到各區里拜票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

周錫瑋說，民調最後一天他「心情輕鬆」，參選人要讓市民知道參選人做什麼，如今全國人民都在看高度、氣度和風度，是中華民國民主過程最佳示範。

對外界認為民進黨是否介入國民黨初選民調？他說，未來國民黨團結才能贏得新北市，否則初選打到頭破血流，最後整合會有困難。

侯友宜則避談民進黨是否介入國民黨初選民調，也不回應任何民調，反倒在初選最後一天，選擇輕鬆行程到大台北都會公園玩7公尺長度滑梯，並拿著自拍器，一路溜、錄自己緊張刺激身影，最後雖然滑不到出口，起身後自嘲「要減肥了，太胖了滑不出來」。

侯友宜表示，上次玩滑梯是30多年前陪小孩時，「民眾的小事是政府最應該關心的事情」，民眾關心未來生活有幸福感、未來感，大台北都會公園滑梯是兒童節假期孩子最愛，未來可擴大規模，變成全台最大的溜滑梯樂園。