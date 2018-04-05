林智堅許明財再交手 年輕選票是關鍵

2018-04-05 20:50 中央社 新竹市5日電



許明財勝出，與國民黨新竹市黨部主委呂學樟握手慶賀。聯合報系記者林家琛/攝影 分享 facebook 新竹市長林智堅4年前擊敗尋求連任的許明財，今年兩人再交手，地方人士認為，握有行政資源的林智堅須穩紮穩打，許明財應提出符合年輕人的政見，年輕選票將是今年選舉關鍵。

新竹市的選民結構長久以來都是「藍大於綠」，但在2014年市長選舉時，被39歲的林智堅成功翻轉，上任3年推動路平、公園再造，舉辦藝文活動，獲得不少新竹科學園區年輕選民的支持，外界看好他的連任之路，但地方人士認為，仍不可掉以輕心。

不願具名的地方人士告訴中央社記者，新竹市的選民結構這幾年逐漸轉變，藍、綠支持者的占比已從7比3轉移成為5比5，距離2018市長選舉仍有一段時間，雖林智堅擁有高民調，看似連任機會高，但並非穩操勝券。

地方人士指出，當年有極度把握連任的前市長許明財，就是因為太輕忽對手，才會在2014選舉時「陰溝裡翻船」，跌破大家眼鏡；而林智堅雖經過3年努力，已獲得超過7成的高支持率，仍不可太過樂觀，得步步為營才行。

民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員曾資程受訪指出，以新竹市關新里為例，多是在竹科工作的年輕族群，平均年齡僅28歲，屬中間選民、經濟選民，是竹市選舉的「指標地區」，候選人若能掌握住年輕族群的需求，勝選機會就會變高。

曾資程說，從2014市長選舉、2016立委選舉來看，國民黨在新竹市的政黨支持度逐漸降低，加上林智堅上任後，對年輕族群與中間選民有較多著墨，曾資程近年觀察，民眾對現任市長的滿意度頗高。

曾資程指出，林智堅上任後解決許多新竹市的老問題，談了數十年的新建兒童醫院、公道三工程新闢道路工程、中油新竹油庫廢除等，都在他任內達成，另也有不少景觀整新建設，以及推出諸多安老扶幼政策等，都讓民眾很有感。

「票還沒開出來，誰都說不準」曾資程表示，2018市長選舉除了在檢驗現任市長的政績，也是選民對未來期望的抉擇，雖林智堅握有行政資源，仍不可掉以輕心，貫徹承諾、兌現政見，就有連任優勢。

國民黨新竹市黨部主委、前立委呂學樟受訪表示，民進黨執政有許多錯誤政策，造成人民不信任、反彈，國民黨候選人只要站在民眾的角度，提出大家需要且期待的政見，就有機會能奪回失土。

國民黨這次派出前市長許明財重返挑戰，呂學樟認為，許明財應要記起失敗的教訓，並在年輕選票上努力。

他說，年輕選票是林智堅的強項，但現在的年輕人已不同以往，會評估候選人提出的政策是否對人民有益，「不能只有辦活動的小確幸，若對下一代的幫助不大，年輕人也未必買單」。