許明財捲土重來 納青年建議推創新藍圖

2018-04-05 20:41 中央社 新竹市5日電



前新竹市長許明財(右)初選勝出，誓言奪回政權。 聯合報系記者林家琛／攝影 分享 facebook 在2014年新竹市長選舉吞敗的前市長許明財，這次再獲國民黨提名，捲土重來，面對高民調的對手林智堅。他表示，不會再重蹈覆轍，已廣納青年建議推出藍圖，有信心打贏選戰。

雖在上屆選舉中以1014票差距爭取連任失敗，許明財始終未放棄耕耘，一直以來勤走基層，2017年底還舉辦「風城再造論壇」，邀集政治、產、學界，以及在地年輕人等，透過有施政經驗者的論述、收集青年創新思維與對城市的期盼，擘劃市政藍圖。

許明財接受中央社專訪時透露，這次選戰主打「一帶二心三連結」主軸，勾勒建設藍圖，內容包括打造科技人的紓壓帶、更新市中心為國際化商圈，另也持續推動已獲交通部核定興建的「R1道路」、鐵路地下化等，更多細節將逐步告訴選民。

許明財指出，「一帶二心三連結」不只是選戰主軸，也可以是未來施政方針，而這些問題大部分在他任內已獲中央各單位核定，未來地方政府可自力籌措經費，將這些計劃逐步推動完成，相信能讓新竹市快速發展成國際城市。

面對拚連任、且擁有民調7成7支持度的現任市長林智堅，許明財有信心表示：「我的政績不會輸」。他指出，林智堅握有行政資源，雖較佔優勢，但民進黨執政後的許多錯誤政策，讓民眾不信任，認為這是國民黨的契機。

許明財指出，政治就是一棒接一棒，包括童勝男、蔡仁堅、林政則等多位前市長，都各自將市政接續傳承，他也是接下前市長的棒子，上任後踏實做好市政。

許明財列舉過去政績，例如他在任時新竹市蟬聯幸福城市，且獲選為全球智慧城市；建設部分，包括爭取R1道路開闢、南寮漁港升級等，另外還有香山區公所、YouBike都是當年他提出的規劃。

許明財表示，所有建設都應以市民最大利益為目標，並非只是讓新竹市停留在圍起籬笆、整修公園的「原地翻轉」狀態，也不是每年花錢辦200多場記者會、搭帆布辦活動等，認為市府現在做的都是一次性支出，對市庫並非好事。

許明財也說，國民黨是「百年老店」，歷練足夠，除了一貫的踏實、勤快、用心，也已有一套創新的打選戰方法，從里長、議員到市長，候選人們要團結一致，並與中央配合，有信心能獲得選民認同，打贏選戰、重返榮耀。