親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
合陽天擎

清明好驚嚇！公墓沒人卻傳來哭聲…怎麼回事？

許明財捲土重來 納青年建議推創新藍圖

2018-04-05 20:41中央社 新竹市5日電

前新竹市長許明財(右)初選勝出，誓言奪回政權。 聯合報系記者林家琛／攝影
前新竹市長許明財(右)初選勝出，誓言奪回政權。 聯合報系記者林家琛／攝影
分享
在2014年新竹市長選舉吞敗的前市長許明財，這次再獲國民黨提名，捲土重來，面對高民調的對手林智堅。他表示，不會再重蹈覆轍，已廣納青年建議推出藍圖，有信心打贏選戰。

雖在上屆選舉中以1014票差距爭取連任失敗，許明財始終未放棄耕耘，一直以來勤走基層，2017年底還舉辦「風城再造論壇」，邀集政治、產、學界，以及在地年輕人等，透過有施政經驗者的論述、收集青年創新思維與對城市的期盼，擘劃市政藍圖。

許明財接受中央社專訪時透露，這次選戰主打「一帶二心三連結」主軸，勾勒建設藍圖，內容包括打造科技人的紓壓帶、更新市中心為國際化商圈，另也持續推動已獲交通部核定興建的「R1道路」、鐵路地下化等，更多細節將逐步告訴選民。

許明財指出，「一帶二心三連結」不只是選戰主軸，也可以是未來施政方針，而這些問題大部分在他任內已獲中央各單位核定，未來地方政府可自力籌措經費，將這些計劃逐步推動完成，相信能讓新竹市快速發展成國際城市。

面對拚連任、且擁有民調7成7支持度的現任市長林智堅，許明財有信心表示：「我的政績不會輸」。他指出，林智堅握有行政資源，雖較佔優勢，但民進黨執政後的許多錯誤政策，讓民眾不信任，認為這是國民黨的契機。

許明財指出，政治就是一棒接一棒，包括童勝男、蔡仁堅、林政則等多位前市長，都各自將市政接續傳承，他也是接下前市長的棒子，上任後踏實做好市政。

許明財列舉過去政績，例如他在任時新竹市蟬聯幸福城市，且獲選為全球智慧城市；建設部分，包括爭取R1道路開闢、南寮漁港升級等，另外還有香山區公所、YouBike都是當年他提出的規劃。

許明財表示，所有建設都應以市民最大利益為目標，並非只是讓新竹市停留在圍起籬笆、整修公園的「原地翻轉」狀態，也不是每年花錢辦200多場記者會、搭帆布辦活動等，認為市府現在做的都是一次性支出，對市庫並非好事。

許明財也說，國民黨是「百年老店」，歷練足夠，除了一貫的踏實、勤快、用心，也已有一套創新的打選戰方法，從里長、議員到市長，候選人們要團結一致，並與中央配合，有信心能獲得選民認同，打贏選戰、重返榮耀。

林智堅國民黨選舉
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

傳綠介入初選民調 周錫瑋稱狡猾 侯友宜避談

2018-04-05 13:06

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾

2018-04-05 11:39

新北市長選舉／接連拜廟 藍綠選將王不見王

2018-04-05 00:48

台北市長選舉／真命天子？ 柯文哲：愚人節過了

2018-04-05 00:40

影／當藍營母雞拉抬新人？馬英九：我是公的！

2018-04-04 16:57

多位戰將初選失利 改披戰袍掀綠營風暴

2018-04-03 14:35

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00

熱門文章

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「台獨更無力」

2018-04-05 17:13

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

入夜還在塞！ 舊蘇花路燈火通明 半小時車程慘塞6小時

2018-04-04 23:15

年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top