林智堅拚連任 建設新竹解決老問題

2018-04-05 20:52 中央社 新竹市5日電



新竹市長林智堅。 圖／市府提供 分享 facebook 新竹市長林智堅上任後整頓市容、推動建設與老幼福利等，獲超過7成民意支持度，2018選舉被民進黨中央視為「安全區」，但他認為不可過度樂觀，要持續超越自己、做好市政，才能獲得選民支持。

立委助理出身的林智堅，2009年首度參選第8屆新竹市議員，2014年轉戰市長，以不到40歲擊敗國民黨尋求連任的許明財，創下新竹市有史以來最年輕市長紀錄。

林智堅上任後以打造兒童城市為施政主軸，一併解決上有年邁父母、下有小孩的「三明治世代」生活問題，在多次媒體民調都有不錯成績，這也讓新竹市被民進黨評估為選舉「安全區」。

林智堅接受中央社專訪時說，新竹市是他的家鄉，已多年未進步，因此上任後積極推動建設，包括公園、停車場再造，以及路平計畫等，雖因公共工程圍籬造成市民不便，但圍籬拆掉後，就會有新的建設出現，「就像拆禮物一樣，民眾已從抱怨轉為期待」。

林智堅指出，新竹市境內有新竹科學園區，是台灣科技重鎮，根據最新資料統計，新竹市2017年稅收達新台幣1298億元，僅次於台北市、新北市，他認為新竹人應該擁有，也值得擁有更多、更好的建設。

林智堅說，過去因建設不足，讓許多新竹人沒有光榮感，因此上任3年來，積極提出建設計畫、向中央爭取經費，包括新竹公園再生計畫、新竹大車站計畫等，未來還有兒童醫院興建、新竹棒球場拆除重建等，「要讓新竹人找回光榮與驕傲」。

同時推動多項建設，民眾不免擔心施工品質恐會難以兼顧，林智堅有信心地說：「我自有一套監控施工品質的方法。」他說，除了要求景觀工程的採購金額到達一定門檻，一律採評分及格最低標，或最有利標，汰除劣質廠商，提升工程品質與效率。

另外，林智堅認為，所有建設的事前設計與規劃極為重要，加上每週重大工程會報掌控進度，也會不定時親自到施工現場勘查，若有需調整之處，立刻溝通修正，逐漸讓工程單位知道「市政府的工程不能亂來」，劣質廠商就不會想來投標，品質自然會提升。

除了向中央爭取建設預算，林智堅也努力解決許多新竹市的老問題。他舉例，談了20多年的「公道三新闢道路工程」，過去歷任市長都未能解決，他上任後提出市價徵收、安置計畫，也派相關單位逐戶拜訪、展現誠意，獲得9成以上住戶同意支持。

林智堅指出，經努力，今年3月已獲內政部都市計畫委員會審議通過，市府提出的公道三直線方案，內容包括後續安置計畫及拆遷補助等，對於少數不同意戶，將再持續溝通，盼能把竹市的交通斷點打通，「我始終相信，紛爭會過去，建設會留下」。

林智堅也舉例新竹地區的飲水品質議題，竹市目前仍有兩成民眾並非飲用水庫水，日前引起民間團體關心，他得知後，立刻向台灣自來水公司第三區管理處提出水源調撥的要求，也與新竹縣長邱鏡淳會面，共商解決市民飲水的疑慮。

他指出，行政院已將「2020年北水南送計畫」納入前瞻基礎建設，預計投入經費新建送水幹管，進行水源調撥作業，最快能在2020年底完成新竹市民全部飲用水庫水的目標。

對於外界看好連任之路，還被民進黨中央視為這次選舉的「安全區」，林智堅仍不敢大意，始終認為「沒有過於樂觀的條件」。被問及有無選戰策略，他回應「建設才是王道」，持續超越自己、推動建設，是連任唯一途徑。

面對藍營對手、前市長許明財，以及外傳恐與他黨結盟再次出馬的前市長蔡仁堅，林智堅表示，不論參選的人是誰，都不影響推動市政建設的決心和態度，「相信只要我把建設做好，滿足市民需求，民眾自然就會支持」。