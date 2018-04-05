初選民調最終日 侯友宜溜滑梯周錫瑋拜神

2018-04-05 17:14 中央社 新北5日電



國民黨新北市長初選今晚最後一天民調，周錫瑋今天行程勤拜廟，求觀音菩薩及媽祖庇佑；侯友宜自拍體驗長達7米的溜滑梯，強調未來要打造全台最大滑梯樂園。

國民黨新北市長提名初選3日起進行3天民調，6日將公布民調結果。

周錫瑋今天一早就連拜板橋接雲寺及慈惠宮，祈求觀音菩薩及媽祖保佑所有市民平安健康，也祈求黨內初選順利圓滿。

他表示，以輕鬆心看待初選，讓市民知道他做什麼，過程才是最重要；他最近看過或聽過很多不同黨派的民調，但他不會因這些民調的好壞而有鬆懈。

他說，選舉要團結和氣，他都是就事論事，不希望影響未來整合；國民黨要贏新北市，就一定要團結，希望這次初選能做好民主示範，「民調今天結束，明天起就是整合團結的開始」。

侯友宜則前往大台北都會公園體驗最近啟用7米高的河堤溜滑梯，他還準備「自拍神器」側錄自己體驗過程，但最後卻沒有滑到出口，他自嘲「要減肥了，太胖了滑不出來」，引來現場群眾笑成一團。

媒體問及為何民調最後一天體驗溜滑梯，侯友宜說，民眾的小事是政府最應該關心的事情，大台北都會公園的7米溜滑梯已經是兒童節假期孩子的最愛，且離捷運站近，未來可以擴大規模，變成全台最大、最好的溜滑梯樂園。

侯友宜強調，民眾關心的是未來生活有幸福感、未來感，未來新北市能有全台灣最具規模的溜滑梯樂園，是他要努力的方向之一。