點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33 聯合新聞網 綜合報導



蕭亞譚爆料指柯文哲競選期間拿50萬元要給姚立明。 圖／「蔻蔻早餐」製作單位提供 分享 facebook 曾任柯文哲競選辦公室主任的民進黨台北市議員擬參選人蕭亞譚，近來對柯P砲火猛烈，日前上節目爆料柯拿50萬給行政院政務官，他昨天在臉書PO文，堅持民進黨應該要在台北市自己推人參選，並將砲口轉向民進黨三位黨員，指他們被柯P收買，應該自行離開民進黨。

蕭亞譚昨天在臉書PO出一張梅爾吉勃遜「英雄本色」的電影劇照，他說這是他心目中的民進黨，並點名「姓許、姓林、姓洪」三位民進黨人，他指這些人都被柯文哲收買了，「請你們離開這個黨」。蕭亞譚說自己會帶著基層跟他們奮戰到底，並說打死都不信民進黨在台北市長選舉中會掉到第三。

有網友贊同蕭的論點，認為民進黨如果不在台北市提名，就直接掉到最後一名了，連第三名都不如，更是間接告訴市民從此放棄台北。但也有人批評蕭是「乞丐趕廟公」，才加入民進黨沒多久也還沒成績，憑什麼因政治理念不同，就要把前輩趕出黨。

蕭亞譚曾是柯文哲競選市長的辦公室主任，選戰中期因故離開，2016年以台聯推薦參選台北市立委，外界認為是「柯家軍」一份子。不過當時柯文哲選擇支持同選區的親民黨立委參選人黃珊珊，使得柯、蕭關係生變。蕭亞譚近來對柯文哲砲火猛烈，早在爆料收錢之前，就曾在自己的臉書粉絲專頁上強調「慣老闆該被開除了」。