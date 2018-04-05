外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾

2018-04-05 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



國民黨新北市長初選民調進入最後一天，新北前副市長侯友宜前往三重台北都會公園溜滑梯，前台北縣長則來到板橋走訪廟宇，兩人都被問到外傳民進黨介入初選民調，侯友宜避而不答，周錫瑋則認為，民進黨的策略非常聰明且狡猾。

周錫瑋指出，民進黨在民調上面是有幫助「某一位」候選人，希望參與的程度不要太強，會影響全民調的結果，國民黨要團結與和氣，不要再初選大家打得頭破血流，到最後整合就有困難。

周錫瑋還說，不管初選過程有什麼爭議、奧步，現在這階段要想辦法去團結、去化解、去和解，國民黨要團結才能贏新北市，過程中有不好地方可以利用這機會檢討，而新北市民需要真正專業、經驗與能力的人來領導新北。

外傳民進黨派老縣長蘇貞昌、前院長游錫堃也不敵侯友宜，周錫瑋認為，這是一種策略，不可諱言民進黨在初選過程當中，策略是非常聰明且狡猾，這段時間的鋪陳，到國民黨提名後民進黨也提名，民進黨的策略就會按部就班實行。