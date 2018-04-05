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合陽天擎

新北市長選舉／接連拜廟 藍綠選將王不見王

2018-04-05 00:48聯合報 記者王敏旭施鴻基／新北報導

國民黨新北市長擬參選人侯友宜參拜後掃街離場。記者施鴻基／攝影
國民黨新北市長擬參選人侯友宜參拜後掃街離場。記者施鴻基／攝影
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國民黨新北市長初選民調明天公布，3位參選人把握時間拜票、造勢。侯友宜周錫瑋分別走訪蘆洲湧蓮寺和中和烘爐地，祈福也爭取支持；金介壽則持續開宣傳車另類掃街，質疑侯友宜不拿國旗的爭議。

侯友宜最近成為藍綠箭靶，黨內初選對手緊咬不拿國旗爭議，民進黨的行政院長賴清德、宜蘭縣代理縣長陳金德也質疑侯友宜當年逮捕鄭南榕過程。侯友宜昨說，做過的事問心無愧，別人建議也會虛心接受，「國事如麻，賴揆應該專心國事上」。

前台北縣長周錫瑋（左2）在議員、立委陪同下來到中和烘爐地參拜祈福。記者王敏旭／攝...
前台北縣長周錫瑋（左2）在議員、立委陪同下來到中和烘爐地參拜祈福。記者王敏旭／攝影
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蘆洲湧蓮寺昨天很熱鬧，藍綠市長參選人都來造訪。民進黨新北市長參選人吳秉叡昨天一早先抵達參拜並發放2000份平安米。對於基層呼籲徵召天王蘇貞昌、游錫堃參選新北市長，吳秉叡說，看中央是不是要給青壯世代機會，「如果另有考慮，應該徵召實力最堅強、最可能勝選的人」。

吳秉叡前腳剛走，侯友宜隨後就到，雙方王不見王。侯友宜由議員李翁月娥、市府民政局長江俊霆及多名蘆洲里長陪同到場，參拜時和周錫瑋交情不淺的主委陳宏昌高呼「侯友宜高票當選」，引發關注。

民進黨新北市長擬參選人吳秉叡（右2）和李倩萍發平安米。記者施鴻基／攝影
民進黨新北市長擬參選人吳秉叡（右2）和李倩萍發平安米。記者施鴻基／攝影
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周錫瑋昨到中和烘爐地參拜土地公，他說，不管初選過程是否公平，黨提名後就要團結，只有勝選者能代表國民黨參選新北市長，這才是民主風範。周錫瑋也指出，任何一個想選市長的人，對於過去所有大家的疑問，都必須說明清楚。

金介壽則在中永和及板橋獨自開著宣傳車，播放去年侯友宜不拿國旗黨旗的爭議。

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