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影／當藍營母雞拉抬新人？馬英九：我是公的！

2018-04-04 16:57聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

前總統馬英九連續二天參加兒童節活動，昨天(3日)到北市東新國小說故事給小朋友聽，被小朋友犀利提問：「聽說你被告？」馬英九回答：「我常常被告啊！」小朋友聽了哄堂大笑。今天他出席台北市議員擬參選人游淑慧、徐巧芯、鍾沛君在南港舉行的「誰來挑戰世界氣球冠軍~氣球奇技巡迴秀」，被問到自已儼然成為國民黨年底選戰「最強母雞」，馬英九再次展現馬氏幽默，妙回「我是公的！」

前總統馬英九4月4日出席台北市議員擬參選人游淑慧、徐巧芯、鍾沛君在南港舉行的「誰...
前總統馬英九4月4日出席台北市議員擬參選人游淑慧、徐巧芯、鍾沛君在南港舉行的「誰來挑戰世界氣球冠軍~氣球奇技巡迴秀」，被問到自已儼然成為國民黨年底選戰「最強母雞」，他再次展現馬氏幽默，妙回「我是公的！」記者 王彥鈞／ 攝影
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馬英九徐巧芯兒童節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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