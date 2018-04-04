台南市長藍軍參選人動作頻 高思博發起空汙連署

2018-04-04 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



高思博最近在台南孔廟前，誓言發起台南抗空污公投提案連署，並贈送「思博不賴，空污不來」的文宣口罩，關心巿民健康。圖／競選團隊提供 分享 facebook 台南市長民進黨初選人選已確定，但藍軍卻至今仍未產生，讓支持者心焦，有意參選的黃秀霜、高思博與陳子敬勤跑基層，其中最晚宣布投入選舉的高思博，最近動作頻頻，展開企圖心，針對台南市的空汙，連續假日在夜市擺攤公投連署，要敦促市府制定自治條例嚴加管制。

高思博表示，公投連署第一階段需要達到8000人的連署門檻，4/4 (三) 18:00~22:00在武聖夜市；4/5 (四)在 永大夜市、 4/6 (五)在大東夜市、4/7 (六)則在武勝夜市，歡迎巿民朋友來一起加入連署行動。

高思博指出，台南因為沒有大型火力發電廠，嚴重的空污問題一直沒被中央政府所重視，而一般巿民也對這個問題警覺性不夠，其實台南是六都中空污問題第二嚴重的城巿，去年一年有186天是空氣不健康日。

高思博肯定盧崑福等議員的努力，能立即提案要求市府立刻對於空污監控、偵測、稽核、防制及裁罰訂定自治條例，給巿政府和執政黨壓力，得回應巿民所擔心的空污問題並且提出改善。

「台南空污這麼嚴重，台南人當然要站出來公投反空污！」高思博疾呼，未來只要公民投票通過後，台南市政府應提出並經議會通過，於一年內制定本市空氣污染物總量管制自治法規，以確保市民健康不受空氣污染危害。