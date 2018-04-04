台灣政壇最大尾？ 柯文哲苦笑：做自己最簡單

2018-04-04 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



是否覺得自己就是台灣政壇最大咖？柯文哲則是笑說，我是很自在，都在做我自己的事情。媒體追問，還是覺得自己是「真命天子」，柯文哲則是大笑，愚人節都已經過了。記者黃義書/攝影 分享 facebook 近日傳出，民進黨祕書長洪耀福在黨內會議中分析，若是民進黨自推台北巿長人選，最後還是被台北巿長柯文哲打敗的話，柯文哲就會變成台灣最大尾。對於洪耀福的「大咖說」，柯文哲今出席海芋季系列活動，被問到此事，忍不住先是嘆了一口氣，接著說，沒有辦法去評論，「今天放假能不能講個比較輕鬆一點的話題」。

媒體追問，民進黨似乎擔心柯文哲變成最大尾？柯則是說，這和大尾不大尾，好像也沒有什麼關係。至於是否會呼籲民進黨乾脆自提人選？柯文哲說，講這個幹什麼，也不需要啊。

柯文哲強調，台灣的政治不應該只有選舉，就像每天call in節目，整年花這麼多時間在討論選舉，好像這個國家沒有其他事情可以做一樣，這個不太好啦。

是否覺得自己就是台灣政壇最大咖？柯文哲則是笑說，我是很自在，都在做我自己的事情。媒體追問，還是覺得自己是「真命天子」，柯文哲則是大笑，愚人節都已經過了。

對於民進黨的市長選舉劇本很多，柯文哲要外界放心，這個會一直演到投票那一天，還是做自己最簡單。至於是否希望民進黨自提人選？柯文哲表示，我也不曉得，不知道何者比較有利。

媒體再度追問，是否做好民進黨自提人選的準備？還是更期待民進黨推人？因為覺得打贏選戰就會是政壇最大咖？

不過對於媒體連珠炮似的追問，柯文哲卻是苦笑不答，最後表示，不曉得怎麼評論，你們有一百個題目，我就只有一個答案，反正就是做自己。

此外，對於北農總經理吳音寧昨晚在臉書粉絲團PO「洋蔥文」，教民眾如何分辨台灣、進口洋蔥，媒體詢問，是否覺得吳音寧已經上軌道？柯文哲再度苦笑、嘆氣，直說「好啦好啦」。