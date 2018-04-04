金介壽批侯友宜沒拿國旗沒資格選 孫大千：最佳助選員

2018-04-04 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



參與國民黨新北市長初選的前市議員金介壽，昨在市黨部外反覆播放新北市前副市長侯友宜去年11月市黨部黨慶活動上，婉拒拿國旗、黨旗的畫面，認為市黨部要重新檢視侯的參選資格。記者祁容玉／攝影 分享 facebook 參與國民黨新北市長初選的前市議員金介壽批評，新北市前副市長侯友宜去年11月在市黨部黨慶活動上拒拿國旗，沒資格代表國民黨參選。對此，前立委孫大千感嘆，候友宜到底是招誰惹誰了，不過是要參選個新北市長，怎麼就忽然成了一個十惡不赦的罪人了。

孫大千說，關於鄭南榕事件，當時他只不過是一個奉命執行任務的警官，現在被要求做思想交待，連行政院長在「言論自由日」的致詞，都沒有忘記若有似無的捅他一刀。

對於319槍擊案，孫大千表示，政府和民間都動用了大量的資源和專家進行調查，仍然無法真相大白，居然被說得好像也都是侯友宜的責任一樣。

孫大千說，侯友宜明明是靠著出生入死，表現優異而被長官不次拔擢，也要被影射是提著皮箱進入官邸買來的。連參加國民黨黨慶活動時，有沒有拿黨旗和國旗，也要被拿出來畫面重播，放大解讀一番。

孫大千表示，這是一個全新的時代，主流新興選民其實早已完成進化升級，只剩下後知後覺的政治人物仍然在原地踏步，不求進取。如此赤裸裸的霸凌，只是會不斷的累積候友宜的政治能量，而這些自以為聰明的政治人物，卻是扮演了候友宜的「最佳助選員」的角色。他相信，這絕對是他們始料未及的。