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國民黨8縣市長待提名 5月可望完成布局

2018-04-04 10:00中央社 台北4日電

陳學聖（前左2）將出馬參選桃園市長，侯友宜（前右2）是否能獲提名參選新北市長，預...
陳學聖（前左2）將出馬參選桃園市長，侯友宜（前右2）是否能獲提名參選新北市長，預計6日公布。 中央社
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中國國民黨備戰年底縣市長選戰，剩8縣市待提名；其中，新北市人選6日出爐，台北市5月2日公布初選結果，台南市、高雄市、金門縣等6縣市還在協調整合；5月可望完成整體布局。

今年底縣市長選舉，國民黨已通過提名13縣市；桃園市長黨內初選結果3月28日出爐，由國民黨籍立法委員陳學聖脫穎而出，將待4月12日國民黨中央常務委員會通過提名。

尚有8縣市未提名。台北市長選舉方面，台北市議員鍾小平、前國民黨籍立委丁守中、孫大千、前大陸委員會副主任委員張顯耀登記黨內初選；初選民調時間從4月29日至5月1日，台北市黨部預計5月2日公布民調結果。

登記新北市長黨內初選有前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽、前新北市副市長侯友宜，3、4、5日3天進行民調後，結果預計6日公布，屆時將可確定由誰代表國民黨征戰。

金門縣部分，國民黨將提名候選人迎戰金門縣長陳福海；國民黨日前已邀國民黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華協調，但未達成共識，預計4月16或17日再次協調。

屏東縣方面，在前國民黨籍立委蘇清泉無意參選下，國民黨雖然鎖定前客家委員會副主委李朝明；不過，仍將在春假後公告初選，讓有意參選者登記，若最後無人登記，將徵召李朝明。

至於嘉義縣長提名，嘉義縣黨部4月3日公告初選，9、10日領表登記，若最後沒有人登記，國民黨將徵召已表態參選的前立委吳育仁。

新竹縣方面，國民黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢等人有意參選，國民黨將等民進黨提名確定後再決定。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華告訴中央社記者，新竹縣是國民黨優勢選區，可以體諒基層對尚未推出人選的焦慮心情，但黨中央必須從勝選角度考量，推出最有勝選機會的候選人。

台南市方面，國民黨希望從前台南大學校長黃秀霜、前國民黨籍立委高思博與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬協調出一人參選。

李哲華說，國民黨希望採黃秀霜、高思博、陳子敬同時和民進黨提名的台南市長參選人黃偉哲進行對比式民調，由民調勝選者代表參選的一階段整合方式，仍待陳子敬最後決定。

高雄市方面，國民黨籍立委陳宜民表態參選高雄市長，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜預計春假後表態是否參選；韓國瑜表態後，國民黨將啟動後續協調。

國民黨陳學聖侯友宜周錫瑋
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