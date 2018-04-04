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民進黨力拚雙北市長 5月下旬完成布局

2018-04-04 09:56中央社 台北4日電

游錫堃(中)和蘇貞昌(左)是否接受民進黨徵召參選新北市長，備受矚目。 聯合報系資...
游錫堃(中)和蘇貞昌(左)是否接受民進黨徵召參選新北市長，備受矚目。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
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民主進步黨備戰年底九合一選舉，備受關注的新北市長人選將在4月下旬確定，台北市長究竟要和現任市長柯文哲合作還是自推選，5月下旬是決定的關鍵點。

今年底縣市長選舉，民進黨已完成15縣市提名，還有新竹縣、花蓮縣、新北市、台北市、金門縣和連江縣（馬祖）等6個縣市等待提名。

雙北攸關整體選戰氣勢，人選備受關注，國民黨預計在4月6日確定人選，民進黨秘書長洪耀福表示，會在國民黨確定人選之後決定徵召人選，預計4月中下旬左右。

黨內人士分析，新北最有可能徵召的人選就是前行政院長蘇貞昌游錫堃，蘇貞昌的優點在於他在新北市有政績，劣勢是蘇貞昌已經好一段時間沒選舉；游錫堃優點是上次新北市長選舉只差朱立倫一點點，但相對於蘇貞昌，游錫堃在新北就沒有政績可提。

而對於是否願意參選，蘇貞昌日前出席民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮時表示，對黨中央的安排都會支持，也出席典禮的游錫堃則表示「不忮不求」，但也強調黨中央有權做決定，黨員都必須尊重。

台北市要自推人選或是和台北市長柯文哲合作是另一個關注焦點，外傳兼任黨主席的總統蔡英文已經決定要和柯文哲合作，不過黨內人士表示還不能下定論，5月下旬左右應該是具體決定要與柯文哲合作或是自推人選的時間點。

黨內人士也分析，若高層決定要和柯文哲合作，宣布的時間點就不會太早，畢竟宣布和柯文哲合作就可能遭遇來自黨內外的抨擊，當然是越晚宣布越好。

花蓮縣和新竹縣部分，民進黨將在4月11日舉行的中執會中決定人選，新竹縣將徵召新竹縣前縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任鄭朝方，黨內人士分析，鄭朝方具有年輕以及在地客家的優勢；花蓮縣則是花蓮縣議員劉曉玫和行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛的抉擇。

至於離島的金門和連江縣，黨內人士分析，民進黨在金馬的基礎較弱，可以說是艱困中的艱困選區，因此沒那麼急，黨中央會再觀察一陣子後決定要自推人選或是尋徐定禎模式和黨外人士合作，時間點一定會在決定雙北人選之後才決定。

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