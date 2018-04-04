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傳將被開除民進黨黨籍 蔡宜珊盼市黨部主委道歉

2018-04-04 08:53聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

民進黨中正萬華區市議員參選人蔡宜珊因與前助理爆出勞資糾紛，疑因給薪低、未投保不符勞基法，昨民進黨台北市黨部邀蔡宜珊共同召開會議討論，蔡宜珊會前喊冤，認為撰寫事件的週刊記者曲解事實。

民進黨台北市黨部召開會議討論蔡宜珊去留。記者陳靖宜／攝影
民進黨台北市黨部召開會議討論蔡宜珊去留。記者陳靖宜／攝影
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民進黨台北市黨部主委黃承國昨說，市黨部先開執行委員會討論蔡宜珊之前的爭議，需先釐清事件經過與發生的狀況，等送進評委會時才會決定是否開除蔡宜珊民進黨籍資格。

此外，民進黨市黨部表示，有關低於基本工資聘用助理一事，若經查情節屬實，其相關事證將移送評議委員會裁奪，嚴重者得開除黨籍。

民進黨市黨部表示，昨會議討論黨員蔡宜珊是否違紀、傷害黨部形象等，且蔡宜珊於2016年12月30日加入民進黨，到今年選舉投票日11月24日前，入黨未滿二年，不符黨章規定，並不具備參加本黨台北市議員黨內初選資格。

蔡宜珊受訪時表示，她認為黃承國「看新聞辦案」日前才在媒體上表態要將蔡宜珊開除黨籍，蔡表示自己事前未曾收到通知，卻在媒體上得知該事件，損及個人名譽，盼黃承國公開道歉。

民進黨市黨部昨表示，執委會經1個多小時討論後決議，認為蔡宜珊言行傷害黨部形象，且有違紀情事，將送評委會審議，結果預定4月底出爐。

民進黨台北市黨部召開會議討論蔡宜珊去留。記者陳靖宜／攝影
民進黨台北市黨部召開會議討論蔡宜珊去留。記者陳靖宜／攝影
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民進黨台北市黨部召開會議討論蔡宜珊去留。記者陳靖宜／攝影
民進黨台北市黨部召開會議討論蔡宜珊去留。記者陳靖宜／攝影
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蔡宜珊民進黨
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