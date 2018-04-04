侯友宜衝數位！臉書朱立倫暗助 LINE葉毓蘭設群組

2018-04-04 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



警大前教授、亞洲警察學會秘書長葉毓蘭（左）今年1月中設立LINE帳號「葉毓蘭友誼連線」。圖／翻攝自葉毓蘭臉書 分享 facebook 新北前副市長侯友宜投入國民黨新北市長初選，除原本使用的臉書粉絲團，也有年輕人較多使用的Instagram。為了衝高粉絲人數，侯友宜在平面媒體登廣告，新北市長朱立倫元宵節也在臉書貼燈謎「齊天大聖加臉書（猜人名）」，不著痕跡請粉絲加侯友宜臉書。

臉書之外，LINE也是國內社群主力戰場，具高知名度的警大前教授葉毓蘭，為侯建立「葉毓蘭友誼連線」群組，分享41年來對侯的近距離觀察，每周五還會連載私房小故事，希望讓大家更認識侯友宜，了解侯友宜，進而願意信任侯友宜，宛如形象師。

為了爭取更大的支持力量，侯友宜今年3月19日在平面媒體登廣告，感謝民眾加他臉書，放上許多網友對他支持鼓勵的留言。這種直接登廣告請大家加臉書的方式沒見過，足見侯對社群經營的重視。當天臉書貼文吸引5萬7000人按讚、5385則留言、1720次分享，刷新侯臉書紀錄。

3月2日元宵節朱立倫的臉書，也不著痕跡請粉絲加侯友宜臉書，朱貼文「齊天大聖加臉書（猜人名）」，粉絲馬上猜出是謎底是侯（猴）友宜（友誼）。

葉毓蘭說，很多人知道的侯友宜，都是鎂光燈下槍林彈雨的侯友宜，她要寫出年輕人沒有經歷過台灣治安黑暗期，半夜不敢出門，有錢人開車找司機坐後座等故事，讓更多人認識過去不知道的侯友宜。