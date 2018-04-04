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縣長選舉 綠竹縣提名鄭朝方、花蓮許傳盛

2018-04-04 00:00聯合報 記者丘采薇王寓中／台北報導

民進黨確定將徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方（左）參選新竹縣長。 圖／聯合報系資料...
民進黨確定將徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方（左）參選新竹縣長。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨備戰年底縣市長選舉，新竹及花蓮縣人選終於塵埃落定，新竹縣將提名中央黨部客家事務部主任鄭朝方，花蓮縣將提名行政院東部辦公室執行長許傳盛，預計四月十一日透過中執會通過提名。

民進黨推出的鄭朝方是前新竹縣長鄭永金之子，二○一六年進入民進黨中央黨部擔任客家事務部主任，去年再兼任民進黨發言人。

新竹縣勢力長期「藍大於綠」，國民黨反而遲遲未確定人選，引發討論。對此國民黨黨務人士表示，國民黨遲不啟動新竹縣長提名作業，是在和民進黨比耐心。

對此表態參選新竹縣長的國民黨立委林為洲表示，他昨天親自詢問黨主席吳敦義，吳敦義明確答覆，新竹縣初選時間約四月底、五月初進行，吳同時也保證沒有口袋人選。

花蓮縣方面，民進黨雖日前陷入正國會及新潮流系內戰，不過據悉，上周蔡英文總統到花蓮進行兩天一夜拚觀光之旅，原有意參選花蓮縣長的縣議員劉曉玫已親自向蔡總統表達「願退出並支持許傳盛」，花蓮縣布局也因此明朗化。

【記者郭宣彣、張念慈、林家琛／連線報導】民進黨客家事務部主任鄭朝方昨天證實將接受徵召參選新竹縣長。國民黨三名有意參選者都表示，將依照自己的步調爭取支持。民國黨主席徐欣瑩則說，將等民進黨正式提名再發言。

鄭朝方說自己和新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦都是「政治新世代」，非傳統政治人物，他將以新野視和格局服務鄉親，「隨時做好準備，全力迎戰」。鄭永金說，他當過八年新竹縣長，將會以經驗提醒兒子務必遵守誠信原則。

國民黨新竹縣黨部主委、副議長陳見賢說，新竹縣長選局是「三分天下」，每個人都有機會，既然民進黨已確定人選，黨中央應會加快提名腳步準備迎戰，地方人士也希望母雞帶小雞。

民進黨國民黨鄭朝方許傳盛林智堅
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