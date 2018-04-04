竹市議員選舉 國民黨將提名22人

2018-04-04 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ／新竹報導



國民黨新竹市議員將高額提名，以現任優先、年輕加分、議會過半為政策，東區擬提名9人、南區2人、西區1人、北區5人、香山區4人、原住民1人 ，合計提名22人，4月10日開始領表，11日到14日受理登記。

新竹市人口突破44萬人，市議員席次增加1席，總席次由33席增為34席。國民黨市黨部提名小組3月31日建議各區合計提名22人（2014年提名17人），昨天在市黨部委員會討論通過後，將送中央核備，並「視登記情況做精實調整」。

市議會國民黨團多名成員趕在委員會開會前，先行與市黨部主委呂學樟、市長提名人許明財座談，提醒黨部要避免過去「超額提名導致大敗」覆轍。

據指出，呂學樟主張現任優先提名、拉拔年輕人，以議會過半為目標，部分委員認為國民黨不能自我設限，要勇於挑戰、突破世代交替的難關。但議會黨團成員舉第八屆與第九屆的得票數、提名人數與當選席次的數據，希望說服呂學樟衡量國民黨實力，不要採納提名小組的高額提名建議，以免「高額提名、高額參選導致大敗」。

市黨部指東區應選12席（國民黨現有5席）、建議提名9席，現任張祖琰、鄭正鈐、李國璋、鍾淑英、段孝芳可獲提名。南區應選4席（國1）、建議提名2席（至少1名女性），現任徐信芳可獲提名。

西區應選2席（國1）、建議提名1席，現任陳治雄可獲提名。北區應選9席（國3）、建議提名5席，現任吳青山、蕭志潔、顏政德可獲提名。香山區應選6席（國3）、建議提名4席，現任林耕仁、鄭成光、賀玉燕可獲提名。 原住民區應選1席（國1）、建議提名1席，現任林慈愛可獲提名。