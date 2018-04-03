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民進黨徵召鄭朝方 新竹縣國民黨加快腳步確認人選

2018-04-03 20:10聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

民進黨確定將徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方參選新竹縣長，他是前新竹縣長鄭永金之子，也代表將傳承父衣缽出征。鄭朝方證實表示，他隨時做好準備，全力迎戰。對此，國民黨仍未推出人選，新竹縣黨部主委陳見賢說，民進黨確定人選，黨中央也會加快新竹縣長人選的腳步，準備迎戰。

鄭朝方表示，他和新竹市市長林智堅、基隆市市長林右昌、桃園市市長鄭文燦等同志一樣，他們都是「政治新世代」，並非傳統政治人物，會讓選民看見他的不一樣，並以新視野與格局服務鄉親。

鄭朝方的父親鄭永金認為，他當了8年的新竹縣長，始終強調為民服務，與獲得縣民認同肯定是很重要的事，現在的選民很聰明，誰是開支票誰有做事都很清楚，他將以自己的經驗提醒兒子「務必遵守誠信原則」，做個說話算話的人。

民進黨確定新竹縣長參選人，國民黨至今未定，國民黨內除林為洲表態參選新竹縣長，新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢也有意參選。

陳見賢對於鄭朝方參選，他說，現在民進黨確定了，黨中央應該會加快新竹縣長人選的腳步。他認為，新竹縣縣長的選局三分天下，每個人都有機會，都需要努力。

對於外界關切國民黨遲遲未確定新竹縣長人選，陳見賢說，縣長人選機制在於中央黨部，他也曾諮詢地方人士的意見，他們仍希望仍等到縣長人選確定，再以母雞帶小雞的方式，推派出鄉鎮市長、議員和代表的參選人。

楊文科說，他仍持續勤跑基層，讓選民看見他的努力，「做自己該做的」。

林為洲表示，他絕對不會與任何人談條件，就是堅持初選，用全民調的方式進行，他也不接受徵召，黨中央不用幫他協調別人，因為協調沒處理好，可能又會被做文章說是在交換。

有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩對此表示，將等民進黨正式提名再發言。

鄭朝方（右）將代表民進黨，角逐新竹縣長選舉。圖／報系資料照
鄭朝方（右）將代表民進黨，角逐新竹縣長選舉。圖／報系資料照
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民進黨國民黨林為洲
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