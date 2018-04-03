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綠營花蓮縣長人選底定？ 劉曉玫：尊重黨中央但未退出

2018-04-03 19:08聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮下屆縣長綠營由誰出馬對戰國民黨徐榛蔚？由於花蓮縣議員劉曉玫和行政院東辦執行長許傳盛相持不下，都表達強烈意願，民進黨中央昨邀兩人表達心聲，將參酌雙方優勢及地方意見，於4月11日在中執會確定徵召人選。

據了解，這場會議昨天下午在民進黨中央舉行，參與的人員包括劉曉玫、許傳盛、立委蕭美琴、民進黨祕書長洪耀福、民進黨選對會召集人林錫耀、負責花蓮選區的選對會委員方昇茂參加，主要在聽取雙方意見。

不過，會後傳出劉曉玫願「禮讓」、民進黨中央徵召新潮流系許傳盛的態勢明朗的說法。劉曉玫今天澄清，她並非要禮讓哪個特定人選，只是表達若黨中央綜合考量民調、地方組織、基層實力、看好度等，選出最適當、最能一戰的人選，她堅信黨中央會做出最好的決定，願尊重黨中央，團結一致對抗徐榛蔚；劉否認有所謂「退出」、「禮讓」的說法，更沒有任何條件交換說。

對於外界把劉、許之爭視為正國會與新潮流系的派系角力，劉曉玫強調，花蓮沒有派系、沒有藍綠的問題，最重要的是要全力阻止「先生做完太太做」的家天下情形在花蓮上演。

許傳盛也說，昨天只是表達意見，人選還是要由黨中央決定。這局本來就是苦戰，不管黨中央徵召誰，他都會全力支持，也會全力一赴，對手徐榛蔚是現任花蓮縣長傅崐萁的妻子，不希望花蓮出現「家天下」政治。

他並表示，他和曉玫都同意，不管誰出線、選舉結果如何，一定會留在花蓮深耕。

花蓮縣議員劉曉玫長期監督縣政，問政犀利。圖／資料照片
花蓮縣議員劉曉玫長期監督縣政，問政犀利。圖／資料照片
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爭取民進黨徵召角逐下屆花蓮縣長的行政院東部服務中心執行長許傳盛。圖／資料照片
爭取民進黨徵召角逐下屆花蓮縣長的行政院東部服務中心執行長許傳盛。圖／資料照片
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民進黨徐榛蔚選舉
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