綠營花蓮縣長人選底定？ 劉曉玫：尊重黨中央但未退出

2018-04-03 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮下屆縣長綠營由誰出馬對戰國民黨徐榛蔚？由於花蓮縣議員劉曉玫和行政院東辦執行長許傳盛相持不下，都表達強烈意願，民進黨中央昨邀兩人表達心聲，將參酌雙方優勢及地方意見，於4月11日在中執會確定徵召人選。

據了解，這場會議昨天下午在民進黨中央舉行，參與的人員包括劉曉玫、許傳盛、立委蕭美琴、民進黨祕書長洪耀福、民進黨選對會召集人林錫耀、負責花蓮選區的選對會委員方昇茂參加，主要在聽取雙方意見。

不過，會後傳出劉曉玫願「禮讓」、民進黨中央徵召新潮流系許傳盛的態勢明朗的說法。劉曉玫今天澄清，她並非要禮讓哪個特定人選，只是表達若黨中央綜合考量民調、地方組織、基層實力、看好度等，選出最適當、最能一戰的人選，她堅信黨中央會做出最好的決定，願尊重黨中央，團結一致對抗徐榛蔚；劉否認有所謂「退出」、「禮讓」的說法，更沒有任何條件交換說。

對於外界把劉、許之爭視為正國會與新潮流系的派系角力，劉曉玫強調，花蓮沒有派系、沒有藍綠的問題，最重要的是要全力阻止「先生做完太太做」的家天下情形在花蓮上演。

許傳盛也說，昨天只是表達意見，人選還是要由黨中央決定。這局本來就是苦戰，不管黨中央徵召誰，他都會全力支持，也會全力一赴，對手徐榛蔚是現任花蓮縣長傅崐萁的妻子，不希望花蓮出現「家天下」政治。