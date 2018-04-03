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鍾小平質疑丁守中背離黨價值 丁籲團結

2018-04-03 17:58中央社 台北3日電

國民黨台北市長初選登記，上午鍾小平到場登記。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
國民黨台北市長初選登記，上午鍾小平到場登記。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
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國民黨台北市長初選激烈，台北市議員鍾小平開記者會質疑前立委丁守中在立法院時和民進黨合作年金改革案等，背離黨價值。丁守中辦公室今天說，從未支持民進黨，呼籲黨內團結。

國民黨台北市長初選，包含市議員鍾小平、前立委丁守中、孫大千、前大陸委員會副主任委員張顯耀日前陸續完成登記，形成4人競逐藍營市長參選人資格。

鍾小平今天和陸軍軍官學校校友總會總會長胡筑生等人開記者會，鍾小平說，丁守中擔任立委時與民進黨合作年金改革修法，還支持同婚政策、反對核四，根本背離國民黨價值。

鍾小平指出，軍公教是國家棟樑，不是臨時工或外勞，優質軍公教為國家服務，國家才有未來，當選市長後將編列新台幣15億元預算恢復北市退休軍公教年終慰問金。

對於鍾小平質疑，丁守中辦公室發言人詹為元表示，丁守中從未支持民進黨提案，當時是因民進黨立委在院會質詢行政院長時提出較激進議案，事後經國民黨黨團大會討論後決議，黨內立委當時也遵從黨團決議支持溫和改革年金方案，並非丁守中帶頭支持年金改革，這種說法根本純屬造謠抹黑。

至於核能議題，詹為元說，丁守中長期支持核一、核二、核三，但對核四廠因建廠拖延過久產生核安疑慮，認為沒核安就沒核四廠，丁守中也呼籲黨內同志應團結，不要初選前造謠，選後道歉，這非常不可取。

丁守中鍾小平民進黨
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