林為洲拚竹縣初選 吳敦義保證沒口袋人選

2018-04-03 15:49 中央社 台北3日電



國民黨立法院黨團書記長林為洲（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 表態參選新竹縣長並堅持初選的國民黨籍立委林為洲說，他今天詢問黨主席吳敦義何時舉辦黨內初選，吳敦義答覆他時間大概會落在4月底5月初，並向他保證沒有口袋人選。

年底縣市長選舉，各政黨的人選陸續出爐，但早在擔任本屆立委就已表態角逐新竹縣長寶座的林為洲，卻苦等不到中國國民黨中央提出初選辦法。

林為洲今天上午到國民黨中央出席KMT新品潮T發表會後，與幾位黨籍立委拜會吳敦義，林為洲當面詢問有關新竹縣長黨內初選的辦法與時程。

林為洲在拜會後受訪表示，由於國民黨參選新竹縣長的人選遲遲無法確定，地方出現了很多謠言與耳語，甚至有人私下自稱是黨中央要徵召的對象，因此今天特別去問吳敦義，到底有沒有口袋人選，有沒有要用徵召的方式，要不要辦初選與民調。

林為洲說，吳敦義告訴他，沒有徵召、沒有口袋人選，而初選的時程大概會在4月底5月初；他也說，吳敦義這樣親自講了之後，就比較放心，正因為傳言滿天飛，所以選擇今天向吳敦義詢問清楚。

林為洲表示，他絕對不會與任何人談條件，就是堅持初選，用全民調的方式進行，他也不接受徵召，黨中央不用幫他協調別人，因為協調沒處理好，可能又會被做文章說是在交換。

目前國民黨內除林為洲表態參選新竹縣長，新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢也有意參選。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華告訴中央社記者，等民主進步黨確定新竹縣長提名人選、局勢明朗後，國民黨會啟動提名機制，採取最有利的方式產生人選。

李哲華說，可能有參選人急著想要被提名，希望黨中央盡速決定人選，但黨中央一切以勝選為考量，目前以鴨子划水方式進行內部整合，這就是抬轎與坐轎想法的不同。

至於是否於4月底5月初辦初選？李哲華表示，他上午並未陪同吳敦義會見林為洲等立委，無法評論，不過，國民黨一定會以最有利方式決定人選。