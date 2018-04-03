議員稱柯文哲盼綠營推人選 市府：專心市政

2018-04-03 16:07 中央社 台北3日電



台北市長柯文哲。 聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook 年底選舉，外界關注民進黨是否推台北市長參選人，市議員梁文傑今天說，市長柯文哲希望綠營自推人選，若柯贏得選舉，會認為是靠自己努力，未來將不受限民進黨。

台北市政府發言人劉奕霆表示，不知為何會有如此猜測，柯市長目前的態度仍舊不變，外界因素是無法控制的，因此仍需要做好市政，將自己的事情做好，才是替連任做最好的準備。

民進黨籍北市議員梁文傑接受蔻蔻早餐專訪，主持人周玉蔻詢問民進黨是否自推北市長參選人以及民進黨秘書長洪耀福2日提到，民進黨若推出市長人選不強，讓柯文哲當選，「柯文哲就變成台灣最大尾」等議題看法。

梁文傑受訪時指出，柯文哲第一次勝選時，因民進黨當時對市長選舉沒勝算外，也認為柯文哲策略及理念和民進黨相同，才會支持柯，但綠營支持者近期發現柯文哲理念其實跟民進黨不一樣。

梁文傑說，若黨內要繼續禮讓柯文哲，必須要有強大理由，黨中央應堅定立場，若害怕柯之後選總統，而認為應該繼續禮讓，這樣「策略、算計」，對民進黨不是好事。

梁文傑指出，民進黨若會禮讓柯文哲應是「純策略」，但選民不一定會領情，更不一定會投給柯，像上一屆立委選舉，民進黨支持親民黨黃珊珊等，選民知道是策略合作，但就是不投票，寧願改投時代力量或社民黨。

梁文傑透露，柯文哲也希望民進黨可自推候選人，若打敗綠營市長參選人，柯之後就不用受限民進黨，可能也會認為「民進黨不再要對外說是你們禮讓我」，柯會覺得是靠自己贏得下一屆市長選舉，所以黨內推不推人選，柯文哲還是會成為最大尾。

梁文傑表示， 「柯文哲已準備好了」，就算藍綠都推派市長參選人，柯仍覺得自己可贏得選戰。