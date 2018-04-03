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如決定參選高市長 韓國瑜：立即遷戶籍

2018-04-03 15:43中央社 高雄3日電

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 聯合報系記者楊濡嘉/攝影
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 聯合報系記者楊濡嘉/攝影
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對於外界一再詢問是否參選高雄市長，中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天吃著魯肉飯時表示，將於4月9日向大家報告，一旦參選就立即遷戶籍。

韓國瑜曾於3月16日快閃登記參選台北市長又撤回，他強調是用去留孤注一擲方式，向黨中央發SOS求救訊號，盼黨給高雄資源，不必滿漢全席，但至少有魯肉飯。

多名支持者今天請韓國瑜到一家虱目魚店吃魯肉飯，意喻給予資源相挺支持參選高雄市長，也鼓勵他吃魯肉飯是參選開始的起手式，吃完魯肉飯就要全力投入參選跑行程。

韓國瑜由黨籍高雄市議員許崑源等多人陪同赴宴，他說，政治活動絕對要接地氣，要跟基層民眾在一起，「我們時常來吃魯肉飯象徵我們時常與勞工站在一起」，天龍國的人都不了解我們高雄人。

媒體詢問是否參選高雄市長，韓國瑜表示，雖然黨中央還沒有給予高雄魯肉飯，但已有熱情的支持者請吃魯肉飯，4月9日一定向大家報告，決定後會立即將戶口遷到高雄勞工朋友多的林園區。

至於媒體詢問如何看待傳出的高雄市長陳菊北上接任總統府祕書長一事，韓國瑜表示，高雄經濟景況不佳，百業蕭條，陳菊未能完成任期最後的8、9個月，沒能畫下完美休止符很可惜，但希望她離去前能「大龍擺尾」，把高雄的經濟提振上來。

韓國瑜陳菊
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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