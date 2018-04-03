「市民請了滷肉飯」 韓國瑜9日宣布選高雄市長

2018-04-03 13:56 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊濡嘉 /高雄報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜確定參選高雄市長，他將在4月9日把戶籍從台北市遷到高雄林園區，當天將以記者會宣布投入高雄市長選舉。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 記者楊濡嘉/攝影 分享 facebook

曾向國民黨喊話，盼中央黨部給高雄一碗滷肉飯的韓國瑜，今天近午到苓雅區武廟路的「府城虱目魚」吃滷肉飯。他說，雖然中央黨部沒有給高雄滷肉飯，但熱情的高雄市民請他吃了滷肉飯，4月9日一定跟市民報告。

韓國瑜表示，他把戸籍遷到林園，主要是林園的勞工很多，他關心勞工，要和基層民眾站在一起。