金介壽嗆不拿國旗沒資格選 侯反駁：我為國奉獻38年

2018-04-03 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



參與國民黨新北市長初選的前市議員金介壽，今天帶宣傳車到市黨部抗議，金介壽在現場反覆播放新北市前副市長侯友宜去年11月市黨部黨慶活動上，侯友宜婉拒拿國旗、黨旗的畫面，認為若畫面屬實，侯友宜應道歉，且市黨部要重新檢視侯友宜的參選資格。

對此市黨部表示，初選登記的3人，經審查資格都無問題。而侯友宜在行程中，媒體追問金介壽抗議一事，侯友宜說，他為國家奉獻38年，會認真努力為這塊土地打拚。

金介壽批評，他之前多次登報質疑侯友宜，但侯陣營都表示是「抹黑」、「坦蕩蕩」，所以他今天開宣傳車來播影片，強調影片沒有造假，侯友宜的確在黨慶活動上拒拿國旗黨旗，質疑侯友宜有資格代表國民黨嗎？

金介壽表示，影片若造假，他願退出初選也退出政壇，但影片屬實，他要求市黨部跟黨中央重新檢視侯友宜的參選資格，侯友宜應為此道歉，他也批評昨天藍色新力量找侯友宜站台，是把「屍速列車」當「追分列車」，是請鬼拿藥單。