徐國勇證實 民進黨將徵召鄭永金之子參選新竹縣長

2018-04-03 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院發言人徐國勇今天證實，民進黨中央將徵召新竹縣前縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任兼發言人鄭朝方參選新竹縣長，他樂觀其成、非常高興，未來將盡全力輔選。

徐國勇今天表示，鄭朝方是有為青年，他可以保證「他跟他爸爸的年代不一樣」，他很祝福鄭朝方，要讓年輕人站出來；徐國勇說，黨中央前幾天有跟他講要徵召鄭朝方，他聽了很高興，指出現在新竹縣的發展遠落後新竹市，希望未來能夠得到翻轉，新竹縣能趕上新竹市，兩縣是並駕齊驅，新竹市現在有個年輕市長林智堅，希望未來新竹縣也能有年輕縣長。