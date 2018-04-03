韓國瑜宣布4月9日參選高雄市長 將遷戶籍到林園

2018-04-03 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜確定參選高雄市長，他將在4月9日自己把戶籍從台北市遷到高雄林園區，當天並舉辦記者會宣布投入高雄市長選舉。

曾向國民黨中央喊話，盼中央給高雄一碗滷肉飯的韓國瑜，今天近午到苓雅區武廟路的「府城虱目魚」吃滷肉飯。他說，雖然黨中央沒有給高雄滷肉飯，但熱情的高雄市民請他吃了滷肉飯，4月9日一定跟市民報告。

當被問到是否9日遷戶籍到高雄，韓國瑜點點頭。