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國民黨嘉義縣長初選9日領表 吳育仁爭取提名

2018-04-03 09:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

下屆嘉義縣長選戰，民進黨辦完初選提名翁章梁，選後兼黨主席總統蔡英文出面整合落選張明達，國民黨視為艱困選區，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取提名，今天上午縣黨部公告初選辦法，9、10日領表登記，吳將走訪地方人土後登記，若無其他人登記，黨中央將徵召提名吳披掛上陣。

民進黨嘉縣執政17年，國民黨縣長提名人選未曾辦初選，雖吳育仁表態爭取提名，但黨中央為建立民主初選機制，團結勝選，仍公告辦理初選，由黨部主委王啟澧說明領表登記辦法， 9、10日領表登記，登記繳10萬元，若有2人辦民調，要再繳50萬作業費。

吳育仁今早在臉書，貼上懷抱出生滿月餘的女兒照片說，他已表態願接受徵召參選，是否必要辦初選登記，近日將走訪基層，聽取各界意見做決定，他強調，進入政黨政治時代，為所屬政黨出戰，黨員責無旁貸，他批民進黨嘉縣執政，家戶所得全省最低，人口外移嚴重，新派系黑金復辟，縣長選舉國民黨絕不缺席，定要喚起縣民贏選戰，重振嘉義榮耀，他強調在嘉義長期教書，當過立委及主委，49歲的他比對手53歲翁章梁年輕。

曾參選三次縣長落敗的前立委翁重鈞無意再戰，被點名可能參選包括王啟澧、民雄鄉農會總幹事涂文生、前中埔農會總幹事方清居及中埔鄉出身不分區立委王育敏，但4人都無意願。

中正大學勞工系所教授吳育仁，3年前擔任不分區立委，兼任黨部主委7個多月，後被徵召選嘉市立委得票4萬8893，輸給立委李俊俋，吳2月接任黨中央政策會副執行長，過年前喜獲頭胎千金。

王啟澧稱讚吳育仁學經歷條件優秀，肯挺身為黨承擔，一旦黨中央徵召提名，他將帶黨工黨員全力輔選。王育敏稱讚吳參選條件好，若獲黨中央提名，她會輔選。

國民黨嘉義縣黨部今天公布縣長初選登記辦法，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取...
國民黨嘉義縣黨部今天公布縣長初選登記辦法，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取提名參選。記者魯永明／攝影
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國民黨嘉義縣黨部今天公布縣長初選登記辦法，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取...
國民黨嘉義縣黨部今天公布縣長初選登記辦法，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取提名參選，吳已預先做好競選文宣大樣。記者魯永明／翻攝
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國民黨嘉義縣黨部今天公布縣長初選登記辦法，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取...
國民黨嘉義縣黨部今天公布縣長初選登記辦法，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取提名參選，吳今早在臉書貼上懷抱出生甫滿月餘女兒照片。記者魯永明／翻攝
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民進黨不分區立委選舉
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