不想受制民進黨？梁文傑爆：柯P希望民進黨自己提人

2018-04-03 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



年底台北市長選舉，民進黨是否會繼續禮讓台北市長柯文哲，備受外界關注。如今傳出民進黨秘書長洪耀福昨天在黨內會議透露，黨內曾推演，如果民進黨推出的台北市長參選人不夠強，最後國民黨落選、柯文哲連任成功，則「柯文哲就變成台灣最大尾的」，似乎就是有意要禮讓柯文哲。

對此，民進黨台北市議員梁文傑今接受電台專訪時表示，洪耀福應該是昨天在中央黨部，和黨的主管談這個事情，但自己不清楚他是不是故意這樣子說。

梁文傑還說，洪耀福的論調，自己聽過很多次，老實講，柯文哲反正就是已經準備好了，認為即便是國民黨、民進黨都推人，三家打仗的時候，還是會贏，柯文哲自己是這樣子覺得。

梁文傑還說，柯文哲也希望民進黨提人，但那個人最好不要太強，如果柯文哲把民進黨打敗，以後就不要再說是民進黨禮讓他，也不用在受制於民進黨。

梁文傑表示，4年前禮讓柯文哲，是有策略性目的，再加上柯文哲價值理念和民進黨接近，這才可以號召支持者，不過如今若還是禮讓柯文哲，就是純策略性考量，選民也不是笨蛋，不是民進黨說投誰就投誰，這樣子恐沒有辦法號召支持者。

梁文傑強調，中央黨部最後若是決定要繼續禮讓柯文哲，必須要提出強而有力的理由，現階段對選民都毫無號召力，且中央黨部不斷去講這些話，根本就是在打擊現在想要爭取黨內提名的前副總統呂秀蓮、立委姚文智，也讓支持者覺得民進黨純粹就是在算計，不是好事情。

此外，日前曾表態考慮參選台北市長的時代力量立委林昶佐，昨證實柯文哲在他表態後，馬上約他見面關心。

對於林昶佐有可能參選台北市長，梁文傑直言，如果民進黨在沒有推人的狀況下，林昶佐的參選將對民進黨形成重大的打擊，至少每天來我服務處的大哥大姊、婆婆媽媽都會投給林昶佐。

梁文傑表示，林昶佐和時力立委黃國昌不一樣，因為林昶佐長期都在民進黨圈子內幫忙，如果林昶佐出來，民進黨很多的支持者都會轉而支持林昶佐，儘管林昶佐選市長未必會贏，但時力的議員將會全上。