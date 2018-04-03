推自己人戰柯P？ 其實綠軍最擔心的是…

2018-04-03 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 年底選戰民進黨究竟是否推人與台北市長柯文哲競選，各方關注。民進黨秘書長洪耀福昨天在黨內會議透露，黨內曾推演，如果民進黨推出的台北市長參選人不夠強，最後國民黨落選、柯文哲連任成功，則「柯文哲就變成台灣最大尾的」。黨內人士解讀，洪耀福言下之意是，這就是民進黨最要避免的狀況。

但據轉述，洪耀福也說，民進黨到現在還沒有確定台北市長是否要提自己人。

有媒體報導，蔡英文總統曾與世台會等海外獨派團體見面時，憂慮民進黨在台北市長推自己人，到時候掉到第三名怎麼辦？洪耀福昨天在民進黨中央例行性的主管會議上解釋，該報導是片面的訊息，當初會面過程，蔡總統是就民進黨推人的三種可能性，分析利弊得失。

據轉述，洪耀福說，民進黨內目前針對台北市長是否推出自己人，內部有正反兩種不同意見，一派人認為民進黨是執政黨，理當推出自己人，但另一派人主張仍應以不讓國民黨勝選為前提來思考。

洪耀福表示，在民進黨會推自己人參選台北市長的情況下，有三種可能面對的狀況，第一是民進黨推出一個實力很強的人，最後把國民黨和柯文哲都打敗；第二種是，民進黨推出的人選不夠強，最後把柯文哲拉下來，但卻讓國民黨當選；第三種狀況是，民進黨推出的人選不強，最後是國民黨落選，但柯文哲還是當選，如果是這樣，「柯文哲就變成台灣最大尾的」。

黨內人士說，洪耀福的意思顯然是，民進黨最要避免的就是第三種狀況。

洪耀福還在會中表示，國民黨的新北市長人選會在四月六日出爐，民進黨新北市長會在這個之後才會決定人選，台北市也是一樣，會等到國民黨確定人選後才會來處理。

洪耀福說，民進黨到現在還沒有確定是否自己提台北市長人選，到現在為止也還沒有要提名的人選。他也強調，選舉是一個動態的過程，不用太早下結論。