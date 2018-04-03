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選舉逢廟必拜…哪些神才是候選人心頭「真愛」？

2018-04-03 09:00聯合報 記者余采瀅陳秋雲張家樂祁容玉林宛諭郭政芬／報導

大甲鎮瀾宮是全台知名的媽祖廟之一，香客絡繹不絕，每年大甲媽祖遶境吸引萬人朝聖，更...
大甲鎮瀾宮是全台知名的媽祖廟之一，香客絡繹不絕，每年大甲媽祖遶境吸引萬人朝聖，更成藍綠政壇人士的最佳舞台。 圖／聯合報系資料照片
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選戰開打，參選人捉對廝殺，硝煙味瀰漫；但有一樣，參選人不論藍綠，都有志一同，那就是逢廟必拜。所謂有拜有保庇，參選人相信拜得越虔誠，當選率就愈高；加上這也是與選民互動最好的機會，因此，拜廟成為選舉拜票必備行程。

新北總統廟 總統走春必備行程

新北市林口竹林山觀音寺因歷屆總統及總統候選人都愛去，有「總統廟」美名，新北市林口竹林山觀音寺由蘆竹、林口、龜山信眾供奉，三地各取一字而得名，主祀十八手觀音。

該寺「總統廟」之名來自歷屆總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾多次參拜，可說是總統走春必備行程，現任總統蔡英文據稱每年都來拜，還曾說自己沒有像寺內觀音有18隻手，但會盡力照顧眾生，希望人民都能成為政府推動改革的助手。

信眾間也有一說，指拜觀音有助選舉，因此竹林山觀音寺不僅總統愛拜，曾角逐總統大位的親民黨主席宋楚瑜、新北市長朱立倫、行政院前院長蘇貞昌等人也都常來，寺內香火鼎盛，民間企業花籃排滿殿外，朱、蘇都曾贈匾。

媽祖廟 眾多政治人物必拜

大甲鎮瀾宮是全台知名媽祖廟之一，每年大甲媽祖遶境吸引萬人朝聖，總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義、台北市長柯文哲、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠，前台北市長郝龍斌、前台中市長胡志強等藍綠大咖都造訪過。

昨天，大甲鎮瀾宮前出現三位政治女將，國民黨台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美與雲林縣長參選人張麗善，一起前往參拜，高喊「凍蒜」，除祈求高票當選，這三名女性參選人也表示要效法媽祖為「世人之母」的精神，發揮女性溫柔而堅定的力量，當選後能為地方謀福利。

盧秀燕說，大甲媽祖非常靈驗、神威顯赫，所以要參選縣市長的立委一起來參拜，「希望我們當選後每位都是好首長」；「媽祖精神正是我們要參選地方首長需要學習的！」張麗善也表示，要推廣利益眾生的政策，讓全民受益。王惠美則說，大甲媽祖即將遶境，把媽祖慈悲的心帶到相關縣市，希望媽祖保佑大家平安順利。

百年傳統 魏明谷陪媽祖潦溪

彰化縣長魏明谷（白衣者）跟著南瑤宮的三媽去潦溪遶境，進香隊伍徒步涉過濁水溪，跟隨...
彰化縣長魏明谷（白衣者）跟著南瑤宮的三媽去潦溪遶境，進香隊伍徒步涉過濁水溪，跟隨潦溪的信眾上萬人。 圖／彰化縣政府提供
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彰化縣長魏明谷說他對各宗教與神明都很尊敬，彰化縣內大小廟宇都會去拜，像今年除夕就去鹿港天后宮拜媽祖，也拜鹿港龍山寺觀音菩蕯、護安宮的福德老爺，最近還跟著南瑤宮的三媽去潦溪遶境，希望神明都能保佑國泰民安。

林明溱拜紫南宮土地公 感謝為弱勢助學

竹山鎮紫南宮支持教育很大方，南投縣長林明溱（中）還特地率竹山地區中小學校長向土地...
竹山鎮紫南宮支持教育很大方，南投縣長林明溱（中）還特地率竹山地區中小學校長向土地公致謝。 圖／聯合報系資料照片
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尋求連任的南投縣長林明溱常到紫南宮參拜，行政院長賴清德、前副總統吳敦義、高雄市長陳菊也多次來拜拜。林明溱說，紫南宮的土地公替縣內低收戶學生代繳學費，也替政府做事，所以政治人物都愛去紫南宮。

信仰特別 林佳龍是苳茄樹王「契子」

台中市長林佳龍（左六）是茄苳公的契子，每年中秋必定前往祝壽。 圖／台中市新聞局提...
台中市長林佳龍（左六）是茄苳公的契子，每年中秋必定前往祝壽。 圖／台中市新聞局提供
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台中市長林佳龍自稱是西區茄苳公園內「千年茄苳樹王」的「契子（乾兒子）」，每年中秋，都會到廟前幫老樹祝壽。他說，自己與茄苳老樹有段故事。

林佳龍與茄苳老樹有段故事，他擔任立法委員時曾召開「台中國際千年茄苳樹木文化園區」公聽會，開始千年茄苳樹棲地保育改善計畫。擔任市長後，更積極搶救茄苳樹王，規劃茄苳樹王文化生態園區，「還地於樹」讓老樹自然生長，讓老樹下成為市民遊憩的好去處。

「祂多次佑我出生入死」 侯友宜拜票首站拜關公

侯友宜刑警出身，拜關公也喜愛收藏關公，一尊警政署前署長丁原進送的交趾陶關公像，跟...
侯友宜刑警出身，拜關公也喜愛收藏關公，一尊警政署前署長丁原進送的交趾陶關公像，跟隨侯友宜18年，曾兩度在侯臉書出現，是他的精神指標。 圖／翻攝自侯友宜臉書
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國民黨新北市長初選，候選人之一的侯友宜拜票首站，從新莊武聖廟出發，說要藉關老爺正氣打贏選戰。警察出身的侯友宜，親自跟關老爺報告，希望藉助關帝爺正氣的力量勇往直前。

侯友宜拜關公也喜愛收藏關公，一尊警政署前署長丁原進送的交趾陶關公像，跟隨侯友宜18年，曾兩度在侯臉書出現，是他的精神指標。

徐欣瑩向妙天學打禪 當作人生哲學

有意問鼎新竹縣長的前立委徐欣瑩向妙天學禪，她強調，「並不認為是信仰一個宗教」，而是把禪定丶打坐當成一種方法，讓自己每天心靈沉澱、身心放鬆讓自己歸零的方法，當作是練功，「把禪學當作是一種人生哲學。」

她曾表示，20多年前，她就讀交大碩士班時，媽媽得了癌症在醫院動手術、化療，她本身也發現左邊腹部疑似有顆瘤，在同學介紹下，認識了妙天，之後也拉著媽媽一起去打禪，媽媽如今已70多歲了。徐欣瑩說，她是學科學的，若是打禪有幫助，她也會繼續，就如同有些人認為跑步或游泳對他有幫助。

徐欣瑩（右一）向妙天禪師（左一）學禪，她強調「不是信仰宗教」，而是沉澱心靈的方法...
徐欣瑩（右一）向妙天禪師（左一）學禪，她強調「不是信仰宗教」，而是沉澱心靈的方法。 圖／聯合報系資料照片
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