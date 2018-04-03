周錫瑋地方圍中央 滿足民眾4大期待

對於侯友宜「藍色新力量」，周錫瑋昨說這類造勢是「假象」。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

新北市前副市長侯友宜昨號召「藍營新力量」，外界解讀成藍營共主。前北縣長周錫瑋昨天表示，某些議員、里長私下透露，因人情壓力要陪著某位參選人造勢，這類造勢是「假象」；他從最基層出發，雖受到行政資源打壓，但他將效法民進黨策略「從鄉村包圍都市、從地方包圍中央」。

國民黨新北市長參選人金介壽說，侯友宜開始緊張，為了選票需要國民黨、要做做樣子；侯友宜以前對國民黨不關心，現在的動作是為了選舉，但「臨時抱佛腳，可能會被佛踢一大腳」。

侯友宜昨大陣仗為十多位藍營新人站台，周錫瑋坦言，他感謝部分立委、議員的支持，但許多議員和里長也透露受到壓力，像他曾有3場座談會被迫取消，有民間團體想連署支持也被關切，這些行政資源的壓力已超過限度，新北市長朱立倫應出來說明。

周錫瑋說，他勤走地方發現民眾對未來市長總括有4大期待，一是支持賢與能，二是不要指定接班人，三是已給過某些人8年機會，不該再給第二次，最後則是市民要的不只是「安居樂業」，還需要「繁榮進步」。

市府：公開透明無施壓

新北市政府表示，現在一切都是公開透明，很難想像市府會有人敢施壓，尤其現在網路時代，根本隱瞞不了。侯友宜辦公室回應，不清楚周的質疑，無從評論。