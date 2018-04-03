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侯友宜母雞帶小雞 周錫瑋地方圍中央

2018-04-03 02:12聯合報 記者王寓中魏翊庭／連線報導

侯友宜（前右二）昨天出席「藍色新力量」成立大會，力挺年輕世代參選。 記者胡經周／...
侯友宜（前右二）昨天出席「藍色新力量」成立大會，力挺年輕世代參選。 記者胡經周／攝影
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國民黨新北市長初選今起舉行3天電話民調，新北市前副市長侯友宜昨天帶領十多位國民黨年輕縣市議員參選人舉行「藍色新力量」記者會，氣勢宛如藍營「領頭羊」。

侯友宜昨天中午趕赴「彭博士觀風向」直播節目，侯友宜提出要「找回單純的力量」。網友提問，怎麼看待台北市長柯文哲「白目的力量」？侯友宜說，「白目跟單純差不多」，直白是好的，不分顏色為台灣好才重要；他最厭惡貼藍綠標籤，台灣應不分藍綠、世代和階級，不分顏色為台灣好才重要。

藍色新力量成員包括台北市林冠勳、游淑慧，新北市的馬見、胡文琦、唐慧琳、葉元之、江怡臻，以及台中市李允中、南投縣游顥、嘉義市藍力凱、高雄市孫健萍、台東縣姜駿傑等；成員跨全台、跨派系，不但有新北團隊子弟兵，還有副主席郝龍斌推薦的游淑慧，以及國民黨前主席洪秀柱的年輕幕僚游顥。

侯友宜說，他希望讓年輕人有機會改變國民黨生態。至於如何帶領小雞？侯友宜說，「我從來沒有這樣的想法」，讓年輕世代有機會，才能改變政治生態。

朱立倫：都是國民黨人馬

媒體報導，國民黨目前六都有望出線的市長人選，多人與新北市長朱立倫有淵源，可能與主席吳敦義產生競合。朱立倫昨說，國民黨只要提名出來，「都是主席領導的國民黨的人馬」，不屬於任何個人。

對於侯友宜「藍色新力量」，周錫瑋昨說這類造勢是「假象」。 記者祁容玉／攝影
對於侯友宜「藍色新力量」，周錫瑋昨說這類造勢是「假象」。 記者祁容玉／攝影
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新北市前副市長侯友宜昨號召「藍營新力量」，外界解讀成藍營共主。前北縣長周錫瑋昨天表示，某些議員、里長私下透露，因人情壓力要陪著某位參選人造勢，這類造勢是「假象」；他從最基層出發，雖受到行政資源打壓，但他將效法民進黨策略「從鄉村包圍都市、從地方包圍中央」。

國民黨新北市長參選人金介壽說，侯友宜開始緊張，為了選票需要國民黨、要做做樣子；侯友宜以前對國民黨不關心，現在的動作是為了選舉，但「臨時抱佛腳，可能會被佛踢一大腳」。

侯友宜昨大陣仗為十多位藍營新人站台，周錫瑋坦言，他感謝部分立委、議員的支持，但許多議員和里長也透露受到壓力，像他曾有3場座談會被迫取消，有民間團體想連署支持也被關切，這些行政資源的壓力已超過限度，新北市長朱立倫應出來說明。

周錫瑋說，他勤走地方發現民眾對未來市長總括有4大期待，一是支持賢與能，二是不要指定接班人，三是已給過某些人8年機會，不該再給第二次，最後則是市民要的不只是「安居樂業」，還需要「繁榮進步」。

市府：公開透明無施壓

新北市政府表示，現在一切都是公開透明，很難想像市府會有人敢施壓，尤其現在網路時代，根本隱瞞不了。侯友宜辦公室回應，不清楚周的質疑，無從評論。

國民黨侯友宜
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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