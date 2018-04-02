促松山機場關閉 李錫錕吳益政聯手請命

2018-04-02 18:20 中央社 高雄2日電



遷移松山機場成為跨黨派市長參選人的最大共識。 聯合報系資料照片 分享 facebook

宣布參選高雄市長的高市議員吳益政，今天與母校台大昔日恩師李錫錕聯手促請提前關閉台北松山機場，將原有航線與運量分散至桃園國際機場及高雄國際機場，平衡各地發展。

宣布參選台北市長的台大政治系教授李錫錕，南下高雄與吳益政一起開記者會，聯手促請提前關閉松山機場；兩人並為年底市長選戰，彼此打氣。

吳益政說，為方便南部鄉親搭機出國，班機航線應以高雄為中心規劃，尤其高鐵通車後很多高雄人搭高鐵到桃機出國，松山機場不應等到2020年桃機第三航廈興建後才遷移，只要把松山機場部分班機航線及運量轉給桃機，原本中南部客層班機轉到高雄，松機現在就可遷走，全台各地發展也能更均衡。

李錫錕贊同吳益政的主張，並盛讚吳益政是他任教時的得意門生。

李錫錕說，吳益政挑戰高雄一黨獨大，與他在台北挑戰台北市長柯文哲一樣，同樣是勇敢站出來發揮民主制衡精神，所以他專程南下高雄給予肯定、打氣，並共同提出松山機場提前關閉訴求，將運能轉移到桃機與高雄機場。

李錫錕隨後話鋒一轉批評前總統陳水扁保外就醫屢破壞法律，呼籲法務部長邱太三應撤銷陳水扁保外就醫，維護司法威信。他說，民主政治的法治精神至為重要，「可容忍不同意識形態，但不容有人挑戰、破壞司法精神」。