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洪耀福：民進黨若推人柯P還贏 柯就成台灣最大尾

2018-04-02 17:07聯合報 記者林敬殷╱即時報導

洪耀福說，民進黨到現在還沒有確定台北市長否要提自己人，但若推人柯P還贏，柯就成台...
洪耀福說，民進黨到現在還沒有確定台北市長否要提自己人，但若推人柯P還贏，柯就成台灣最大尾。 報系資料照／記者余承翰攝影
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媒體日前報導，蔡英文總統曾與世台會等海外獨派團體見面時，憂慮民進黨在台北市長推自己人，到時候掉到第三名怎麼辦？民進黨秘書長洪耀福下午在黨內部會議解釋，該報導是片面訊息，當初會面過程中是以民進黨推人的三種可能性，並分析利弊得失。

洪耀福是在民進黨中央例行性的主管會議上，做上述表示。

他說，在民進黨會推自己人參選台北市長的情況下，有三種可能面對的狀況，第一是民進黨推出一個很強的人，最後把國民黨和台北市長柯文哲都打敗，第二種狀況是，民進黨推出的人選不夠強，最後把柯文哲拉下來，但卻讓國民黨當選，第三種狀況是，民進黨推出的人選不強，最後是國民黨落選，但柯文哲還是當選，如果是這樣，柯文哲就變成台灣最大尾。

黨內人士說，洪耀福的言下之意是，民進黨最要避免的是第三種狀況。

洪耀福還在會中表示，當天蔡總統與世台會等海外鄉親見面時，只是把這三種狀況的利弊得失去分析，以目前的情況，國民黨的新北市長人選會在四月六日出爐，民進黨新北市長會在這個之後才會決定人選，台北市也是一樣，會等到國民黨確定人選後才會來處理。

洪耀福說，民進黨到現在還沒有確定台北市長否要提自己人，因此，到現在還沒有要提名的人選。

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