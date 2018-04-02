台灣世代智庫民調 國民黨質疑是民調？還是文宣？

2018-04-02 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



台灣世代智庫1日舉辦2018縣市長選舉初探民調記者會，根據最新民調顯示，有35.9%民眾會優先考慮民主進步黨的候選人，27.6%民眾會優先考慮中國國民黨候選人，國民黨文傳會主委李明賢今天強烈質疑，台灣世代智庫到底是在做民調還是在做文宣。 中央社 分享 facebook

針對台灣世代智庫公布的最新民調，得出有4成5民眾看好縣市長選舉由民進黨候選人當選的結論，國民黨文傳會主委李明賢今天強烈質疑，台灣世代智庫到底是在做民調還是在做文宣？以全國性政黨看好度調查，卻可以推論出各縣市長的當選看好度，這還真是跳躍式的邏輯推論，令人覺得不可思議。

李明賢質疑，台灣世代智庫的民調，一直以來都與社會上的普遍認知有極大差異，以蔡英文總統施政滿意度調查為例，今年2月初台灣世代智庫公布民調，蔡總統的滿意度高達51.2%，這個數字與其他民調公司的調查有極大的差異，像是台灣競爭力論壇1月底的民調，蔡英文總統滿意度僅有27.6%；旺旺中時民調中心在1月11日公布的民調，民眾對蔡英文總統的施政表現僅有26％表示滿意；即使是被視為綠營的「新台灣國策智庫」民調，在去年12月15日公布的民調中，民眾對總統蔡英文的滿意度也只有28.8%。

他表示，台灣世代智庫所作的蔡英文總統滿意度調查，幾乎是其他民調的兩倍左右，令人不能不懷疑台灣世代智庫民調的信度與效度，顯然必須要加以嚴格檢視才行。

李明賢要求台灣世代智庫，應該公布詳細的抽樣方式與樣本數的分布，並詳列問卷題目，具體說明如何從全國性的政黨看好度，推論出各縣市長的當選看好度。如果不能嚴謹說明此份民調的具體調查過程，不能不讓人懷疑在此敏感時期公布此一民調，是否別有居心？