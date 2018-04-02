自許「單純力量」 侯友宜：與柯「白目力量」差不多

2018-04-02 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，今天中午上「彭博士觀風向」直播節目，侯友宜提出「找回單純的力量」。圖／截取自「彭博士觀風向」直播 分享 facebook 爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，今天中午上「彭博士觀風向」直播節目，侯友宜提出「找回單純的力量」，竟被網友問怎麼看台北市長柯文哲「白目的力量」，侯友宜回說「白目跟單純差不多」。

侯友宜提「找回單純的力量，從新北市出發」，表示自己最厭惡就是貼藍綠標籤，台灣應不分藍綠、世代和階級，大家要團結。他說，當公務員38年，一心為社會國家做事，不要想政黨政治，這是單純力量。

侯友宜說，多年來，少數聲音放大，沈默多數無聲。他以老危樓為例，危險老舊房子的房東只收租而不住，當然不管危不危險。他認為應該要「單純做對的事情」，「沈默多數只要是對的，政府就要找出解決方法。」

網友問怎麼看柯的白目力量？侯說「白目跟單純差不多」，直白是好的，不分顏色為台灣好才重要。

而對雙北，侯友宜說，新北市腹地比台北大很多，是台北8倍，未來還有3環3線連接起來。侯友宜表示雙北應該共生共榮，不是大小漢關係，大家互相體諒，社會福利共享。

侯友宜節目中，也再提捷運系統周邊要推大幅度都更，提供獎勵容積，政府要拿到回饋空間，做公共托育、托老，減少原本公共空間，未來生活在捷運周遭很方便，省下大家通車時間。

也有網友問侯怎麼看待兩岸關係，侯友宜說，市長是做「城市的兩岸關係」，和所謂的兩岸關係不同，兩岸關係是總統的職權。

主持人彭啟明也問，未來和新北市長朱立倫會有什麼差異？侯友宜說，朱是政治明星，受到政治干擾會很多，而他是做事的人，2人被放大檢視的點不同。他說，市政是延續性的，不適當的當然要調整，表示7年多知道哪些要轉換。他也表示，不管誰的政見，好的政見會拿來用，做事不畫分你我。