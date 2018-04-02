中選會談公投：勞團提勞基法複決 擺明要給執政黨好看

2018-04-02 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國民黨提出的反核食公投，中選會要舉行聽證會，被國民黨質疑根本是杯葛；中選會主委陳英鈐今天到內政委員會專案報告並備詢，多位國民黨立委都提出質疑，他回答國民黨立委費鴻泰時表示，不能認為中選會刁難在野黨，「像勞基法複決，也有勞工團體提，勞工團體都是反對執政黨，他們擺明了就是要給執政黨好看」。

國民黨副主席郝龍斌領銜提出的「反核災區食品進口」公投案與幸福盟理事長曾獻瑩領銜提出的「國民教育不實施同志教育」全國性公投案，中選會都要召開聽證會；國民黨和幸福盟質疑是政治力介入、公投審議委員會「借屍還魂」，國民黨立委鄭天財、李彥秀、賴士葆、費鴻泰和林德福等人都在質詢時提出，不要技術性杯葛國民黨的公投案。

鄭天財說，紀政提出的東京奧運台灣正名公投案，紀政在聽證會時說國家奧會名稱必須反映領土範圍，但中華台北並沒有反映，可見公投真意是反映領土範圍，被質疑是涉及憲法層次國號變更的柔性統獨議題，中選會居然審查通過，但對於民眾高度關切的核食進口卻被阻擋。

賴士葆說，中選會對國民黨的公投案表示「提案內容不能了解提案真意」，國民黨就是反對，有什麼好不能理解的？根本就是擴大解釋，把雞毛當令箭，中選會代替公投審議委員會，「把自己當神」。

陳英鈐說，目前有14個公投提案，已經進入第二階段成案連署的有5案，紀政提出「以台灣為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運」，與時代力量主席黃國昌提出「制定最低工資法」的公投提案，正在查對提案人數，應該也是會過，縱使人數不足，還可以補提。

費鴻泰質疑，時代力量和泛綠團體提出的公投提案都過了，但是藍營的提案卻沒過，怎麼這麼巧？陳英鈐說不能這樣講，「像說勞基法複決也有勞工團體提的，勞工團體都是反對執政黨，他們擺明了就是要給執政黨好看，我們沒有政黨色彩，只看公投主文符不符合公投法」，費鴻泰批陳英鈐說勞工都是給執政黨難看，陳英鈐是不是發自內心偏袒執政黨？陳英鈐強調，中選會不會對公投案進行實質審查，也不會預設立場。