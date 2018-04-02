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陳英鈐：支持立委選區劃分公式入法 不預設立場

2018-04-02 13:18中央社 台北2日電

中選會主委陳英鈐今天說，他支持將立委選區劃分公式入法，要採用第4屆、第7屆或其他方式，中選會不預設立場；只要有新法，給中選會2、3個月時間，就能重新劃分出選區。

立法院內政委員會今天邀請中央選舉委員會主任委員陳英鈐專題報告「公民投票法修正後現行公民投票制度運作之檢討」，並備質詢。

依據公職人員選舉罷免法規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次。中選會今年2月決議，第10屆立委選舉席次採「一席保障」加「漢彌爾頓法」計算，高雄市、屏東縣各減一席，新竹縣與台南市各增一席，但仍須經立法院同意。

來自高雄的民主進步黨立委劉世芳表示，高雄市10年來人口數是增加的，為何有這種懲罰性做法？過去10年包括桃園市增加23萬人、新北市增加18萬人、台中市增加17萬人，但立委席次都沒增加；而新竹縣只增加5萬人、台南市增加1.4萬人，立委席次卻多一席，如何讓人覺得票票等值？

陳英鈐說，立委選區劃分屬國會保留事項，他支持將選區劃分公式入法，中選會不預設立場，立法院可採取第7屆、第4屆或其他方式，或是這屆不變更；只要有新法，給中選會2到3個月的時間，就能重新劃分出選區來，但還是要看立法院是否同意。

同樣來自高雄的民進黨立委管碧玲質詢時說，現在最大苦主是新竹縣選出的中國國民黨立委林為洲，有39萬多選民，但選區劃分後新的苦主「遠在天邊近在眼前」，未來她的選區會有38萬選民，「每個選區要票票等值，仍然是不可能」。

管碧玲說，她認為這次可以檢討，但不一定要改；要增加席次的都是有科學園區的城市，流失2席立委是台灣尾的弱勢縣市，國家在科學園區重金布局，在產業實力之外，再加重政治實力，是雙重優惠；高雄和屏東既不受產業布局青睞，也失去政治實力，是雙重懲罰。

另外，屏東縣選舉委員會3月27日召開委員會議，會中一致決議，第10屆立委「屏東縣維持3席」，不為中選會背書。

陳英鈐說，高雄市、新竹縣、台南市都把重新劃分選區的結果送到中選會，懇請屏東縣選委會遵照決議，將選區重新劃分出來。待地方選委會都送到中選會後，預計4月底召開公聽會，邀請各黨派代表陳述意見，5月提給委員會做最後確認，一定會在法定時程5月底前，把選區劃分草案送到立法院。

中選會立法院選舉

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