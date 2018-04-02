中選會證實 至少兩公投案年底綁大選

2018-04-02 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中選會主委陳英鈐。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 中選會主委陳英鈐今天表示，至少有兩個公投案會和年底選舉合併舉行，「很有可能5、6案」，中選會「日夜都在準備」，並表示只要超過兩案以上，從選票印製、領票到開票，對選務工作會造成很大衝擊。

中選會主委陳英鈐今天到立法院內政委員會就目前公投制度運作檢討進行專題報告並備詢。

民進黨立委張宏陸詢問，中選會有沒有預估年底選舉時，會有多少公投案合併投票？陳英鈐說，中選會內部都有預估，但怕影響到正在連署的人，如果現在他就說出一個數字，正在連署的人可能會抗議「你是看不起我們是不是？你覺得我們連署不起來嗎？」這樣有失中選會中立的立場，不過若有大的政黨或團體在背後支持，通過連署機會就比較大。

張宏陸說無法接受陳英鈐的說法，認為中選會身為選務機關，對年底選舉要有腹案，可以從寬去算；陳英鈐說，只要公投超過兩案以上，對選務就造成很大衝擊，以往是一案一票，兩案以上若要一案一票就會有困難，包括選票印製、領票、開票，而選票要一案一票或多案一票，多案一票的有效票、無效票認定基準就跟過往不同。

陳英鈐說，因為18歲就有公投權，勢必要分開領票，就要分別造冊，也要增加很多選務人員，全國約有4萬5000個投開票所，開票也會是很大問題，年底公投案至少有兩案以上，很有可能5、6案，也有可能更多到十幾案，中選會「日夜都在準備」。

另外，親民黨立委陳怡潔認為，中選會依公投法審核公投提案的過程應該公開網路直播，影音檔和每位委員的發言紀錄也要公告在公選會網站，民眾有理由知道自己的提案為什麼可以過、為什麼不能過。

陳英鈐說，獨立機關開會不公開，是受憲法保障的，「我也不能違憲」，而要求提案領銜人補正的公文也會全部上網接受檢驗，就像立委選區劃分，是經過三次討論，委員意見有許多反覆辯論，有些人會被說服，「結果當然是公開的」。