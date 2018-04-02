中選會：至少2公投案合併年底大選舉行

2018-04-02 12:17 中央社 台北2日電



中選會主委陳英鈐今天說，至少有2個公投案會與年底大選合併舉行，「很有可能5、6案」，只要超過2案以上，對選務工作從選票印製、領票到開票，會造成很大衝擊。

立法院內政委員會今天邀請中央選舉委員會主任委員陳英鈐專題報告「公民投票法修正後現行公民投票制度運作之檢討」，並備質詢。

民主進步黨立法委員張宏陸問，有沒有預估年底大選時，會有多少公投案合併投票？陳英鈐說，中選會都有在預估，因為怕影響到正在連署的人，如果現在他說2案、5案或10案，正在連署的人就會抗議說，「你是看不起我們是不是？你覺得我們連署不起來嗎？」有失中選會中立的立場。

張宏陸說，陳英鈐的說法他聽不下去，中選會身為選務機關，對年底選票要有腹案，可以從寬去算。陳英鈐說，其實只要超過2案以上，對選務就造成很大衝擊，包括選票印製、領票、開票，而選票要一案一票或多案一票，多案一票的有效票、無效票認定，就跟過往不同。

陳英鈐也說，因為18歲就有公投權，要分別造冊，勢必要分開領票，也要增加很多選務人員，全國約有4萬5000個投開票所，開票也會是很大問題。張宏陸則說，這些都是理論，他很早以前就辦過選舉，重點是預期到年底可能有十幾個公投案，中選會到底準備好了沒？

陳英鈐說，至少有2案以上，很有可能5、6案，也有可能更多到十幾案，中選會「日夜都在準備」；張宏陸說，「講這個都是空話」如果年底選舉辦不好，出任何問題，「責任你扛得起嗎？」感覺到中選會沒有充分準備。

另外，親民黨立委陳怡潔主張，中選會依公投法審核公投提案過程應該公開直播，影音檔、每位委員發言紀錄也要公告在中選會網站，民眾有理由知道自己的提案為什麼可以過、為什麼不能過。

陳英鈐說，獨立機關開會不公開，是受憲法保障的，「我也不能違憲啊」；而要求提案領銜人補正的公文也會全部上網，都會接受檢驗，就像立委選區劃分，是經過三次討論，委員意見有很多反覆辯論，有些委員會被說服，「結果當然是公開的」。